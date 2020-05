Belen Rodriguez | Sua sorella minore, Cecilia Rodriguez, l’ha colta di sorpresa grazie ad un’inaspettata dedicata su Instagram durante la Festa della mamma

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha ricevuto una sorpresa da parte della sua sorellina minore Cecilia Rodriguez. Le due, come ben noto al pubblico del piccolo schermo e non, sono particolarmente legate. Per questo motivo, durante la festa della mamma, la compagna di Ignazio Moser ha voluto sorprendere, e ci è riuscita, la moglie di Stefano De Martino nonché sua sorella maggiore. Che cosa ha fatto?

Cecilia, che di recente si è presentata come la moglie di Ignazio Moser, come la maggior parte degli utenti della rete, ha deciso di dedicare un pensiero speciale alla sua mamma. Fin qui nulla di particolarmente eclatante, ma la piccola di casa ha deciso di sorprendere anche sua sorella dedicandole un dolce pensiero.

Cecilia Rodriguez ha fatto una dedica a Belen durante la festa della mamma, lasciando la presentatrice di Tu sì que vales senza parole.

Cecilia fa una dedica a Belen Rodriguez per la Festa della mamma

Cecilia Rodriguez, come anticipato, ha rivelato al grande popolo della rete che deve molto a sua sorella maggiore in quanto per lei ha rappresentato più che un modello da seguire. La fidanzata di Ignazio Moser ha definito la moglie di Stefano De Martino come una seconda mamma, in quanto Belen l’avrebbe cresciuta in più occasioni della sua vita.

“Volevo dedicarvi un pensiero speciali a voi due oggi” ha scritto Cecilia Rodriguez a sua madre e a Belen, che sta trascorrendo questa quarantena da sola. “Vi dico grazie perché la mamma è sempre la mamma, ma anche tu sorellina mia ti sei presa cura di me” ha scritto la modella. “Belen, tu mi hai cresciuta come se fossi mia mamma. Vi amo” ha concluso la compagna di Ignazio Moser.

Cecilia ha spiazzato Belen Rodriguez, con un gesto che non avrebbe mai lontanamente immaginato di ricevere in un giorno così speciale.