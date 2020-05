Gemma Galgani di Uomini e Donne si è rifatta dopo aver preso parte al Trono Over? La dama del dating show di Maria De Filippi su canale 5 ha svelato tutta la verità

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, dal suo primo ingresso negli studi Elios di Roma, ha radicalmente cambiato il suo look, aggiungendo capi più sexy al suo vestiario, ma non solo.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari, con il passare degli anni, è apparsa sempre più giovane. Tant’è che il pubblico di canale 5 ha iniziato a sospettare che abbia chiesto l’aiuto del chirurgo per mantenere un aspetto sempre giovanile di fronte l’occhio vigile delle telecamere.

La dama, recentemente intervistata da Di più tv, ha fatto chiarezza sull’argomento, svelando se ha ricorso o meno all’aiuto del chirurgo.

“Se mi sono rifatta?” ha chiesto retoricamente Gemma, che di recente è stata attaccata dal suo ex Giorgio Manetti. “Non è vero, smentisco assolutamente” ha proseguito la dama di canale 5. “Non mi sono rifatta nulla. Sono alta e magra e per mia fortuna riesco a mantenere una certa linea, ma non sono ricorsa al chirurgo” ha spiegato.

Gemma Galgani si è rifatta dopo Uomini e Donne? La risposta è assolutamente negativa.

Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne ammette: “Ho fatto solo un intervento ai denti”

Gemma Galgani, tra una confessione e l’altra, ha rivelato di aver fatto soltanto un intervento, ma che non fa parte della chirurgia estetica.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rivelato di aver fatto un intervento ai denti, ma soltanto perché aveva un problema di tipo ortodontico e non per migliorare il suo sorriso.

“Sono soltanto andata dal dentista per correggere i miei incisivi, tutto qui” ha spiegato la beniamina di Maria De Filippi, tra l’altro un suo ex corteggiatore ha dichiarato di voler conoscere Giovanna Abate al Trono Classico. “Ma avevo un problema ortodontico, non l’ho di certo fatto per un punto di vista estetico” ha chiarito. “Certo non posso negare che mi curo, tengo molto al mio aspetto fisico” ha concluso.

Gemma Galgani non si è rifatta dopo Uomini e Donne, chiarendo finalmente il dubbio dei telespettatori.