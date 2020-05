Fame d’Amore | Il nuovo programma di Francesca Fialdini per la RAI

Francesca Fialdini condurrà un nuovo programma RAI in onda in seconda serata: Fame d’Amore parlerà di giovani, di cibo ma soprattutto di affetto.

I disturbi dell’alimentazione sono sempre più diffusi in Italia e colpiscono una fascia sempre più giovane di persone.

Causati principalmente da forti problemi emotivi e di insicurezza, ma anche da molti altri fattori, i disturbi alimentari sono un argomento difficile da trattare a causa dell’estrema delicatezza della tematica.

Francesca Fialdini, con la sua professionalità e con la sua attenzione nei confronti dei propri ospiti, è sembrata alla RAI la candidata ideale per condurre un programma che tentasse finalmente un approccio allo stesso tempo scientifico e soggettivo al problema dei disturbi alimentari.

Il nuovo programma di Francesca Fialdini: una sfida

Il titolo Fame d’Amore non è stato scelto a caso per il nuovo programma che partirà l’11 Maggio 2020 alle 23.15 su RAI 3.

Proprio l’amore infatti è uno dei farmaci più potenti che si possano mettere in campo a sostegno dei ragazzi e degli adulti che soffrono di disturbi alimentari. Lo sanno benissimo coloro che lavorano nelle comunità di riabilitazione per la cura di questo tipo di disturbi.

Gran parte del programma è stato infatti girato all’interno di due famose comunità italiane per la cura dei disturbi dell’alimentazione e racconterà il percorso di guarigione dei pazienti, all’interno del quale sia le famiglie sia i medici svolgono una funzione fondamentale.

“Il cibo, il corpo e l’amore sono gli strumenti fondamentali per la rinascita” si legge nel comunicato stampa che annuncia il programma, e Francesca Fialdini sembra decisa a raccontare fino in fondo la storia di coloro che riescono a riemergere dall’abisso dei disturbi alimentari.

La presentatrice ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram diverse citazioni prese, probabilmente, proprio dalle registrazioni del programma.

Una delle più toccanti è: “Una volta una ragazza mi ha detto: L’unico complimento che noi anoressiche accettiamo è: che begli occhi che hai! Perché gli occhi sono l’unica parte del corpo che non può ingrassare”.

Esattamente un anno fa Francesca Fialdini veniva insignita della più alta onoreficenza che lo Stato può riconoscere a un cittadino: la presentatrice è stata proclamata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. L’onoreficenza viene guadagnata per meriti acquisiti verso la Nazione con l’impegno in settori come lettere, arti ed economia, ma anche per lunghi servizi in cariche civili o militari.

La presentatrice è quindi una scelta eccellente per guidare i telespettatori RAI alla scoperta di un mondo dal precario equilibrio come quello delle comunità per il trattamento dei disturbi alimentari.