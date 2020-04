Albano e Romina | Quarantena (quasi) insieme nonostante la Lecciso

Albano e Romina stanno trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco: ecco perché si sono ritrovati insieme.

I grandi amori fanno giri immensi (e poi ritornano) ma altre volte è il destino a giocare strani scherzi. Dopo mesi e mesi di tira e molla amorosi, di gossip, allontanamenti e riavvicinamenti, Albano e Romina si sono ritrovati a trascorrere il difficilissimo periodo della quarantena nello stesso paese e, più precisamente, nella stessa tenuta agricola, quella di Albano Carrisi a Cellino San Marco.

A quanto pare il riavvicinamento non era stato pianificato, è stato il Coronavirus e le misure internazionali di sicurezza. Ecco come sono andate le cose (per la poca gioia di Loredana Lecciso).

Albano e Romina e la quarantena assieme “ma separati” (dice lui)

Dopo quelli che sono sembrati secoli, Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno finalmente ritrovato l’armonia di coppia.

I due sarebbero ritornati insieme tempo fa ma avrebbero deciso di depistare i gossip diffondendo la notizia soltanto tra gli amici più cari.

A incrinare la nuova felicità della coppia, che è tornata a vivere nella tenuta di Cellino San Marco insieme ai figli è arrivata Romina Power, che come una meteora colorata è piombata letteralmente in casa di Albano e ci è rimasta.

Secondo le dichiarazioni di Albano, Romina sarebbe rimasta bloccata in Italia e precisamente a Roma dopo la registrazione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

La cantante avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo e tornare tranquillamente in California dove vive anche suo fratello minore, Tyron Power Junior.

Dato il blocco dei voli internazionali da e verso gli Stati Uniti, Romina è rimasta letteralmente ferma a Roma, con la prospettiva di trascorrere l’intera quarantena da sola in albergo.

Fortunatamente per lei Albano ha deciso di andare in soccorso della sua ex moglie, proponendole di raggiungerlo a Cellino.

Naturalmente Romina ha accettato l’invito e si può solo immaginare quale sia stata la reazione di Loredana Lecciso che, però, dev’essersi ormai abituata a fare buon viso a cattivo gioco.

Come ha specificato Albano nella sua recente intervista a Nuovo TV, Romina vive in un’altra casa all’interno della tenuta, probabilmente una struttura destinata agli ospiti.

Si tratterebbe quindi di una sistemazione tranquilla e indipendente, che permetterebbe ad Albano di mantenere le distanze di sicurezza tra la sua attuale compagna e la sua (ancora) attuale moglie.

I bene informati sanno però che al dito di Loredana Lecciso è recentemente comparso un anello che per qualcuno è chiaramente un anello di fidanzamento.

Che Albano si fosse deciso finalmente a fare il grande passo è una possibilità (la povera Loredana del resto ha aspettato moltissimo), ma con l’arrivo della Power la tensione potrebbe essere aumentata a dismisura.