Amici di Maria De Filippi: svelati i due nuovi giudici – VIDEO

Amici di Maria De Filippi | Sono stati svelati quelli che sembrerebbero essere i due nuovi giudici di questa edizione del talent show di canale 5

Il talent show più famoso del piccolo schermo sta per tornare in prima serata, anche se prima del previsto.

Il presentatore Vito Diomede, di recente, sembrerebbe aver svelato i due nuovi giudici di Amici di Maria De Filippi. Chi sono?

Al Bano e Romina Power! Il presentatore ha registrato una clip con il cantante, rivelando che sarà ospite di un programma che partirà il 28 febbraio, senza specificarne il nome ma è l’unico che parte proprio in quella data, e prenderà parte allo show insieme alla sua ex moglie per tutto l’arco della messa in onda.

Stando a quanto dichiarato dal presentatore, quindi, Al Bano e Romina Power sono i nuovi giudici di Amici di Maria De Filippi.