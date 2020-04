Loredana Lecciso svela di vivere un sentimento con Al Bano a cui, però, non vuole dare un nome: “non c’è bisogno di etichettare”.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi insieme a Cellino San Marco. Con loro ci sono anche i figli Jasmine e Albano Junior. Tutti e quattro stanno così trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus in un clima assolutamente sereno. Del suo rapporto con il cantante ha parlato la Lecciso in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio.

Loredana Lecciso: “Con Al Bano stiamo bene, non c’è la necessità di etichettare un sentimento”

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi stanno bene e sono sereni. Ad affermarlo è la Lecciso che ha deciso di trascorrere la quarantena a Cellino San Marco con i figli Jasmine e Albano Junior.

“Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli”,ha raccontato Loredana al settimanale Mio.

“Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda”, ha aggiunto ancora la Lecciso a cui Al Bano aveva rivolto un appello.



“Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”, ha aggiunto ancora.

E’ un rapporto sereno, dunque, quello che c’è tra la Lecciso e Al Bano che, dopo la morte dei figli, si è circondato dei suoi affetti più veri.

Del ritrovato rapporto tra Loredana e il leone di Cellino San Marco ci sono i figli: “I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori”.