A seguito del Coronavirus i voli per l’Italia sono stati bloccati anche negli States e Vasco Rossi ha comunicato l’impossibilità almeno momentanea di tornare nel nostro Paese. Il rocker continua ad aggiornare i suoi follower sulla situazione attraverso i social.

Avrebbe dovuto tornare in Italia già da un paio di giorni ma è rimasto bloccato negli Stati Uniti a causa della cancellazione di tutti i voli da e per il nostro Paese.

Il rocker si è schierato apertamente e con grande convinzione a sostegno delle misure preventive varate dal governo per limitare il contagio da Coronavirus, soprattutto negli ultimi giorni.

Vittima delle ulteriori restrizioni internazionali ha però deciso di combattere una battaglia personale per tornare a riabbracciare la propria famiglia e non rimanere isolato negli States.

Vasco Rossi: “Coronavirus? Torno a casa”

Dopo aver lanciato molti appelli a mantenere la calma e attenersi a tutti i costi alle misure varate dal governo, Vasco Rossi ha scritto su Instagram: “Quando il gioco si fa dure i duri iniziano a ballare”, aggiungendo che si stava attivando per tornare in italia a ogni costo.

Per la precisione, Vasco aveva spiegato di aver prenotato un volo per la Germania e poi da lì avrebbe raggiunto il nostro suolo nazionale.

La sua reazione, che potrebbe risultare perfettamente comprensibile in altre condizioni, ha però fatto preoccupare i suo fan, che hanno scritto moltissimi commenti per tentare di convincere Vasco a rimanere negli Stati Uniti.

Contrariamente al parere di molti, invece, Vasco ha deciso di continuare la propria battaglia per ricongiungersi ai concittadini italiani e ha spiegato in diverse storie su Instagram l’evolversi della situazione.

La chiusura dei confini degli States promulgata dal Presidente Trump sarà attiva da Venerdì 13 e Vasco ha spiegato di essere riuscito a procurarsi un biglietto per l’ultimo volo in partenza agli Stati Uniti per l’Europa prima che il decreto di Trump entrasse in vigore.

Eros Ramazzotti si è trovato in una situazione molto simile pochissimi giorni fa e anche lui ha deciso per il ritorno in Italia suo e dello staff tecnico del tour.

I continui messaggi di sensibilizzazione

Vasco Rossi ha continuato a diffondere messaggi di incoraggiamento attraverso il proprio profilo Instagram e ha anche riportato, all’interno di una storia, la notizia del gruppo di fan che ha tentato di raggiungere la sua casa di Zocca partendo da Napoli e ignorando ogni forma di prudenza.

“Cosa non è chiaro?” ha chiesto il rocker, che ha continuato a scrivere e a ripetere quanto sia fondamentale in questo momento chiudersi tra le quattro mura di casa e evitare i contatti sociali.

A dimostrazione che moltissimi dei suoi fan hanno perfettamente recepito il messaggio delle autorità e stanno rispettando i decreti del Presidente del Consiglio, Vasco ha condiviso anche la storia di un fan che, mentre rimane a casa, sogna già il concerto di Imola, il prossimo Giugno.

