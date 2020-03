GF Vip | Patrick Pugliese, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha lanciato una nuova provocazione a Paolo Ciavarro su Clizia Incorvaia

Patrick Pugliese, come ci ha mostrato nel corso di questi anni di permanenza al GF Vip, non ha mai peli sulla lingua. Per questo motivo, dopo aver terminato la diretta con Alfonso Signorini, ha subito punzecchiato Paolo Ciavarro che anche questa settimana ha ricevuto, seppur piccola, una sorpresa da parte della sua fidanzata Clizia Incorvaia.

“Certo che tu ricevi un sacco di sorprese ogni volta, invece Andrea Denver ha dovuto aspettare due mesi per avere un video messaggio da parte della sua fidanzata” ha osservato il concorrente, trovando un certo consenso da parte dei suoi compagni di viaggio.

Patrick Pugliese ha provocato Paolo Ciavarro al GF Vip, ma la sua replica non è tardata ad arrivare.

Paolo Ciavarro favorito dal GF Vip con Clizia Incorvaia? Parla lui

Paolo Ciavarro, che già negli scorsi giorni aveva ricevuto una sorpresa con Clizia Incorvaia, ci ha tenuto a sottolineare che il contenuto di ieri non può essere considerato un momento interamente dedicato a lui in quanto Alfonso Signorini si sarebbe limitato semplicemente a raccontargli di un messaggio ricevuto qualche giorno fa da parte della modella.

“Ma era una piccola cosa, andiamo” ha precisato il figlio di Eleonora Giorgi. “Qualcosa di poco conto”, ma i suoi compagni di viaggio non sembrano proprio pensarla allo stesso modo al GF Vip.

“Questo capirà il giorno del mai” ha replicato Patrick Pugliese, facendo notare che Andrea Denver al Grande Fratello Vip, che poco prima aveva bloccato Antonella Elia che ha pronunciato una frase choc contro Valeria Marini, ha ricevuto ieri la prima sorpresa mentre lui in un modo o nell’altro è sempre rimasto a contatto con il mondo esterno.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono favoriti dalla produzione del GF Vip sotto questo punto di vista?