Loredana Lecciso fa una confessione su Al Bano: “Sembra un ragazzino”

Loredana Lecciso, recentemente intervistata da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha fatto una confessione sulla ritrovata forma del suo compagno Al Bano Carrisi.

Loredana Lecciso, tra una confessione e l’altra, è tornata a parlare del suo periodo di quarantena. L’opinionista di Barbara d’Urso sta trascorrendo questi giorni in compagnia del suo compagno Al Bano Carrisi.

Loredana ha ammesso che in questi giorni, probabilmente a differenza di molti italiani che costretti a stare chiusi in casa hanno messo su qualche chilo, il Leone di Cellino San Marco ha ritrovato la forma fisica di un tempo, grazie ad una dieta sana ed equilibrata.

“Al Bano in questi giorni ha ritrovato la forma fisica di un tempo” ha rivelato Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi, che di recente ha rivelato di sentirsi al sicuro con lui. “Me lo hanno confermato anche tutte le mie amiche che hanno avuto modo di poterlo vedere” ha confermato. “Sembra un ragazzino!”

Loredana Lecciso svela come ha trascorso la quarantena con Al Bano

Oltre alla sana alimentazione, l’opinionista di Barbara d’Urso ha anche rivelato che fondamentale in questo periodo di quarantena, per ritrovare la forma fisica ideale, sono state le lunghe passeggiate all’aperto. Visto che la coppia abita in una tenuta in Puglia, dove è possibile trascorrere del tempo all’aria aperta e respirando aria pulita.

“L’elemento fondamentale in questo periodo” ha premesso Loredana Lecciso sulla quarantena con Al Bano Carrisi. “Sono state le passeggiate che ci siamo fatti tra gli ulivi” ha rivelato. “Così abbiamo avuto modo di poter respirare aria pulita e abbiamo beneficiato della natura incontaminata” ha confidato l’opinionista, rivelando anche che non le manca nulla.

Loredana Lecciso e Al Bano in questi giorni hanno solidificato non solo la loro relazione, i due sono ritornati insieme da qualche tempo a differenza di quanto in molti hanno sospettato, ma hanno anche approfittato del maggior tempo libero per prendersi cura di se stessi.