1 kg di patate

3 uova

400 g di farina

150 g di parmigiano

350 g di mozzarella o fior di latte

500 g di passata di pomodoro

un mazzo di basilico

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare le patate, trasferitele in una pentola con abbondante acqua e le lasciate cuocere per almeno 30-40 minuti. Il tempo necessario per ammorbidirle, dipende dalla grandezza delle patate. Sceglietele della stessa dimensione, così da garantire una cottura omogenea.

Per controllare la cottura, inserire i rebbi di una forchetta nella patata, se uscirà facilmente, spegnete e togliete le patate con una schiumarola. Lasciarle intiepidire un pò, poi sbucciate e tagliate a pezzetti e poi le trasferite in uno schiacciapatate, dovete ottenere una purea, che metterete in una ciotola ampia. Aggiungete adesso le uova, il sale, la farina, il parmigiano e amalgamate bene gli ingredienti, in modo da ottenere un composto omogeneo e compatto. Con l’impasto formate delle polpette, non troppo grandi, poi le trasferite in un tegame, distribuite l’olio sul tutta la superficie. Lasciate cuocer, quando si saranno colorate un pò, aggiungete la passata di pomodoro e lasciate insaporire per alcuni minuti. Cuocete a fiamma bassa e con coperchio.

Tagliate a dadini la mozzarella, tenete da parte, prendete una pirofila da forno e distribuite un pò di olio, trasferite le patate con il sugo, distribuite la mozzarella e il parmigiano. Lasciate cuocere in forno a 200° per 20 minuti, poi sfornate e servite tiepide, con le foglie di basilico.

Buon Appetito!