Per preparare questo contorno gustoso e invitante, iniziate a lavare i pomodori, poi eliminate la buccia o con il coltello o con l’apposito pela verdure seghettato. Tagliate i pomodori a fettine di uno spessore di circa mezzo cm, poi eliminate la buccia dalle cipolle e affettatele utilizzando un coltello a lama sottile.

Sbucciate le patate e tagliatele a fettine spesse più o meno di uno spessore di circa ½ cm, poi trasferitele in una ciotola ampia con acqua fredda, in modo che non si anneriscono. Poi dopo avere terminato, le scolate per bene in un colino, nel frattempo, sbriciolate la mollica di pane e tenete da parte.

In una pirofila ovale, distribuite l’olio su tutta la superficie, poi adagiate le patate e i pomodori sovrapponendo l’uno all’altro, così da coprire tutta la superficie. Distribuite la cipolla a fettine, la mollica sbriciolata, il sale, l’origano, il pecorino grattugiato, il pepe e un filo di olio extra vergine di oliva.

Continuate fino ad esaurire gli ingredienti, ultimo con il pecorino grattugiato, infornate in forno statico preriscaldato a 180° per almeno un’ora.

In alternativa potete velocizzare mettendo in funzione ventilata a 160° per 50 minuti, in entrambi i casi, ultimate la cottura con il grill, bastano solo 5 minuti. Controllate la superficie deve essere croccante e dorata.

Sfornate e lasciate intiepidire, poi servite e gustate, se rimangono, potete conservarle in un contenitore ermetico in frigorifero per 3 giorni. Riscaldate prima di servirle.