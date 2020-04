Ermal Meta e Fabrizio Moro, con una diretta condivisa su Instagram per il compleanno di Meta, annunciano l’intenzione di tornare a fare musica insieme: “appena ci vediamo scriviamo una canzone”.

Ermal Meta, nel giorno del suo 39esimo compleanno, ha deciso di fare un grande regalo ai fans collegandosi in diretta su Instagram con l’amico Fabrizio Moro. Più di mezz’ora nel corso della quale i MetaMoro sono tornati a far sorridere i fans regalando loro una diretta allegra, divertente e annunciando anche una novità con l’intenzione di scrivere presto una nuova canzone insieme.

Ermal Meta e Fabrizio Moro, nuova canzone insieme: “facciamo qualcosa per ravvivare questo momento”

Dopo essersi ritrovati per il programma televisivo Una storia da cantare, Ermal Meta e Fabrizio Moro regalano momenti indimenticabili con una diretta su Instagram. Dopo essersi salutati, aver ripercorso la grande avventura vissuta nel 2018 all’Eurovision, a Lisbona, Ermal e Fabrizio Moro hanno fatto progetti per il futuro. Oltre all’intenzione di aprire un bar o ristorante, in un posto di mare con Fabrizio che propende per un bar in Costa Rica, i due annunciano l’intenzione di scrivere presto una canzone insieme.

“Appena ci vediamo, scriviamo una canzone“, dice Ermal Meta – “e poi ci diciamo tutto quello che dobbiamo dirci“. Moro, però, gli propone di scrivere subito un nuovo brano, anche a distanza e Meta approva. Nel corso della diretta durante la quale hanno fatto irruzione anche i figli di Fabrizio, Libero e Anita che hanno fatto gli auguri ad Ermal Meta, non sono mancate le prese in giro tra i due amici.

Ermal, infatti, lo ha definito nuovamente il “dilf della musica italiana” esattamente come aveva fatto il giorno del compleanno di Fabrizio Moro e ha svelato la capacità del cantautore romano di arrivare sempre in ritardo agli appuntamenti mentre Moro lo ha preso in giro per i capelli sempre più lunghi.

Prima di salutarsi, poi, i due hanno ribadito l’intenzione di tornare a lavorare insieme. “Inizio a buttare giù qualche idea” – dice Moro. “Anch’io”, aggiunge Meta. “Facciamo qualcosa, ravviviamo questo momento con un po’ di musica“, dice ancora Fabrizio. “Mandami tutto“, dice Ermal. “Ciao fratello, ti voglio bene”, dice Ermal. “Auguri compare, ti voglio bene”, chiude Fabrizio.