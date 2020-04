Harry e Meghan | Tutto perfetto ma lui prepara la fuga in Inghilterra

Harry e Meghan si stanno impegnando a costruire una vita diversa ma pare che lui stia allestendo una casa in Inghilterra per avere una “base” in occasione dei suoi rientri (con o senza Meghan). Cosa bolle in pentola?

Harry e Meghan hanno completato il protocollo di uscita dalla famiglia reale britannica, alla quale non appartengono più ufficialmente da venti giorni.

I due hanno vissuto prima a Vancouver, quindi si sono spostati a Los Angeles, suscitando la preoccupazione del Presidente Trump, al quale i due hanno risposto con una dovuta precisazione: non avrebbero chiesto agli Stati Uniti di pagare per la loro sicurezza.

Anche se apparentemente la vita dei Duchi di Sussex va avanti felicemente e in grande armonia, le voci che si stanno rincorrendo sul conto di Harry non sono tutte positive.

Innanzitutto molti credono che il principe stia soffrendo la lontananza dalla famiglia, soprattutto dopo la notizia della positività del Principe Carlo al Coronavirus.

Altre voci sottolineano quanto un reale possa fare molta fatica ad abituarsi alla vita da borghese, esattamente come accadde al Re che rinunciò alla corona per amore di una donna.

Nonostante tutto, Harry e Meghan si sono fatti vedere insieme, si sono fatti fotografare insieme e hanno preso parte a iniziative benefiche lavorando come fattorini.

Perché allora Harry sta facendo di tutto per approntare un “porto sicuro” in terra inglese?

Harry e Meghan: lui sta pianificando la fuga in Inghilterra?

Quando abitavano in Inghilterra e facevano parte della Famiglia Reale, Harry e Meghan dimoravano nel Frogmore Cottage, all’interno del parco di Buckingham Palace.

All’epoca i due avevano dato il via a poderosi lavori di ristrutturazione per adattare il palazzo alle proprie esigenze. Nel giro di pochi mesi però, hanno deciso di abbandonare il cottage, il Regno Unito ma soprattutto la famiglia reale.

Nel momento in cui i Duchi hanno dato il benservito alla Royal Family, la regina ha preteso che i Sussex restituissero i soldi delle spese per la ristrutturazione del Cottage. Una volta pagata quella somma, Harry e Meghan non hanno più avuto una dimora ufficiale in Gran Bretagna.

Le ultime notizie che stanno circolando intorno alla coppia affermano però che il Principe Harry stia ristrutturando una fattoria in una zona molto esclusiva della Gran Bretagna, Cotswolds, non lontana dalla casa di David e Victoria Bekham, che furono tra i graditi ospiti del Royal Wedding di Harry e Meghan.

Una mossa del genere potrebbe sembrare perfettamente innocente: se dovessero tornare in Inghilterra per motivi non strettamente legati alla famiglia reale, ma per i molti legami che il Principe continua a mantenere con la propria terra natale, i Sussex avrebbero un posto dove sistemarsi.

Ovviamente i più maligni cominciano a sostenere che Harry ne abbia già abbastanza del matrimonio con Meghan e che in realtà si stia preparando per tornare in Inghilterra anche da solo, qualora avesse bisogno di una pausa dalla frenetica vita americana.

Nel frattempo, però, a Los Angeles il principe e la Duchessa hanno inforcato le mascherine (lui una bandana, a essere precisi) e si sono dedicati alla consegna a domicilio.

I Duchi hanno preso parte a un servizio di consegna di pasti caldi alle persone bisognose di Los Angeles. L’associazione benefica con cui hanno deciso di collaborare si chiama Project Angel Food. Naturalmente esistono video, foto e testimonianze della loro prima “uscita pubblica”, come a dire che la beneficenza si fa e, mentre la si fa, bisogna stare molto attenti a essere inquadrati.

Chissà come stanno giudicando il comportamento di Harry Kate e William, che in questo periodo si stanno allenando a sostenere il ruolo di Re e Regina d’Inghilterra.

Tra le altre cose, per ironia della sorte, nel momento in cui Carlo diventerà Re d’Inghilterra e William prenderà il posto del padre in qualità di Principe di Galles, William e Kate si troveranno a dover mantenere Harry e Meghan, dal momento che la “paghetta” fornita dagli introiti della Contea di Cornovaglia è un diritto di nascita del Principe Harry.