Corona Inglese | La regina si eclissa, William e Kate salgono al trono

William e Kate sono i protagonisti di questo difficilissimo momento di passaggio per la monarchia britannica. Ecco perché la Regina non si fa più vedere dai sudditi.

La Pandemia sta stravolgendo completamente la vita e le abitudini di moltissime persone in tutto il mondo e, tra queste, vi sono i membri della famiglia reale britannica.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono ritirati nella residenza reale di Windsor appena pochi giorni prima che il governo britannico dichiarasse il lockdown anche per il Regno Unito.

Appena pochi giorni dopo si è scoperto, purtroppo, che i virus ha contagiato il Principe Carlo, primo erede al trono britannico. Fortunatamente, dopo un breve periodo di completo isolamento, durato soltanto una settimana, il Principe sembra stare molto meglio ma non è di certo in grado di riprendere i suoi impegni istituzionali. Del resto, l’età avanzata di Carlo lo pone in quella fascia di persone considerata ad alto rischio in tutto il mondo.

Per questa serie imprevedibile di motivi, la monarchia britannica sembra ormai giunta al momento cruciale della sua completa trasformazione: William e Catherine sono il nuovo Re e la nuova Regina d’Inghilterra. Ed Elisabetta, nel frattempo, è del tutto sparita.

William e Kate Re e Regina d’Inghilterra

Di sicuro avrebbero preferito prendere in mano le redini del proprio regno in un momento diverso, ma di certo non si sono tirati indietro di fronte alle proprie responsabilità nei confronti dei sudditi di Sua Maestà: William e Kate sono attualmente i membri più attivi della famiglia reale, stanno fronteggiando l’emergenza e stanno dando alla Corona un volto tutto nuovo, al passo con i tempi.

Il primogenito di Carlo e Diana ha sempre avuto un carattere molto più tranquillo e riservato rispetto al fratello minore Harry, il quale proprio per il suo essere il “principe ribelle” della famiglia, aveva sempre potuto contare su un’enorme popolarità.

Oggi però a essere importante non è il gradimento da parte delle giovani donne di tutto il mondo, ma la capacità di portare con grazia la responsabilità della Corona, esattamente come ha fatto per decenni e decenni l’inossidabile Elisabetta II: compito per il quale William e Kate stanno dimostrando di essere all’altezza.

Da ogni parte arrivano infatti grandi apprezzamenti per il modo in cui Kate e William stanno approcciando al nuovo ruolo di volto della famiglia reale.

“Entrambi accettano i loro ruoli con piacere e con orgoglio e sono determinati a rispettarli. Allo stesso tempo c’è una certa trepidazione: tutto questo sta accadendo molto più velocemente di quanto avrebbero potuto immaginare” ha spiegato una fonte vicina alla famiglia reale, come riportato da Grazia.

Tra le altre cose, dimostrando di essere perfettamente in grado di essere vicini alla gente di dare conforto alla popolazione in un momento di così profonda incertezza, William e Kate hanno deciso di mostrarsi sul proprio profilo Instagram mentre lavorano da casa e continuano a guidare i moltissimi enti di beneficenza che si occupano di migliorare la vita dei sudditi britannici.

In particolare i Cambridge si stanno concentrando sulla gestione del Coronavirus e sull’importanza della salute mentale in questo preciso momento storico.

La Regina Elisabetta non si mostra in pubblico: perché?

A dimostrazione che i tempi sono davvero maturi perché William e Kate prendano in tutto e per tutto sulle proprie spalle il ruolo di Re e di Regina d’Inghilterra, anche la decisione di Elisabetta III di non mostrarsi in televisione dal palazzo di Windsor, dove condivide la quarantena con il Principe Filippo e pochissime persone dello staff.

I sudditi inglesi si aspettavano di ricevere un messaggio di incoraggiamento da parte della monarca, com’è sempre accaduto durante i momenti di grande difficoltà per il paese.

Finora però Elisabetta II ha preferito eclissarsi dalla scena pubblica, forse per lasciare più spazio possibile a William e Kate e per fare in modo che i sudditi si abituino al nuovo, giovane volto della monarchia.

