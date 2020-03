Coronavirus | il principe Carlo esce dall’isolamento

Il principe Carlo dopo soli sette giorni sarebbe uscito dalla quarantena imposta per essere risultato positivo al Coronavirus

Il Principe Carlo sta meglio e dopo sette giorni è uscito dall’isolamente che gli era stato imposto per essere positivo al Coronavirus. A darne la notizia è la Bbc: il portavoce dei Windsor ha riferito come Carlo avesse ccusato sintomi lievi per il virus e come ora sia in buone condizioni.

Carlo si trova a Birkhall, in Scozia, dove si trovava già prima di essere risultato positivo al virus. In inghilterra chiunque ha sintomi di Coronavirus e si trova da solo deve isolarsi per sette giorni, mentre chi vive in una casa in cui qualcuno ha sintomi di Coronavirus deve stare in quarantena per quattordici giorni. Anche Camilla si sarebbe sottoposta al test e sarebbe risultata negativa.