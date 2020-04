Coronavirus, nuova quarantena a Hong Kong dopo l’aumento dei contagi? Heather Parisi rompe il silenzio e svela la verità sui social.

Heather Parisi, con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, spiega come sta affrontando Hong Kong l’emergenza coronavirus. Nelle scorse ore, diversi organi d’informazione hanno riportato la notizia di una nuova quarantena a Hong Kong decisa dopo l’aumento dei contagiati da Covid 19.

Heather Parisi, però, spieha che a Hong Kong non c’è mai stato un obbligo di quarantena che, oggi, tuttavia, vale solo per le persone che arrivano dall’estero.

Coronavirus, Heather Parisi svela la verità su Hong Kong: “quarantena per chi arriva dall’estero. Non confondete la Cina con Hong Kong”

Nessuna nuova quarantena a Hong Kong. Heather Parisi che, nelle scorse settimane aveva partecipato a Live – Non è la D’Urso portando la propria testimonianza sul coronavirus, vivendo a Hong Kong con la famiglia, di fronte alle ultime informazioni che si sono diffuse sull’emergenza sanitaria che sta affrontando Hong Kong, ha deciso di fare chiarezza attraverso un post pubblicato su Instagra,

“Vorrei fare un po’ di chiarezza relative alla situazione a Hong Kong, in particolare con riferimento alla presunta ‘riapertura di uffici, negozi e fabbriche’ (ma quali fabbriche ci sono a Hong Kong?!?) e a una seconda quarantena”, scrive la Parisi.



La showgirl spiega così che a Hong Kong non sono mai stati chiusi gli uffici, i ristoranti a cui è stato semplicemente chiesto di diminuire del 50% la capienza dei coperti e di rispettare la distanza di sicurezza e non sono mai state chiuse le altre attività commerciali.

“A HK non c’è mai stata nemmeno una prima quarantena intesa come obbligo per i cittadini di rimanere a casa. E non c’è nemmeno ora una seconda“, scrive ancora la Parisi che poi svela come, di fronte all’aumento dei contagi per l’arrivo di persone arrivate dall’estero, il Governo abbia deciso di adottare delle misure di sicurezza per proteggere la salute di tutti.

“Dalla settimana scorsa, a seguito dell’esplosione di qualche centinaio di casi, quasi tutti riferiti a persone rientrate a Hong Kong, il governo ha deciso di introdurre l’obbligo di quarantena per chiunque arrivi a Hong Kong dall’estero e di chiudere i luoghi pubblici e privati destinati ad attività sportive”.