Royal Family | Morto il Principe Filippo? È una bufala ma lui è pronto

Il Principe Filippo è morto? Non sarebbe poi così sorprendente data la sua età avanzata, ma Buckingham Palace fa sapere come stanno le cose.

Questo è certamente uno dei momenti più difficili della storia della Famiglia Reale Britannica. Dopo il recentissimo licenziamento di Andrea di York, dopo l’abbandono di Harry e dopo che il Principe Carlo è stato trovato positivo al Covid – 19, Elisabetta II d’Inghilterra è sempre più sola alla guida (morale) del paese.

A questi fatti assolutamente veri si aggiungono però le fake news messe in giro dalla stampa scandalistica, che ha cercato di attirare l’attenzione (e la preoccupazione dei sudditi) ipotizzando la morte del Principe Consorte.

La smentita di Buckingham Palace è arrivata forte e chiara, ma la notizia ha fatto tornare alla ribalta una questione a cui la famiglia reale si prepara da tempo: cosa accadrà quando Filippo d’Inghilterra morirà?

Il Principe Filippo è morto? No, e ha le idee molto chiare (come al solito)

Elisabetta e Filippo si sposarono per amore. Di origini tedesche, con una sorella legata al partito nazista, con un carattere degno di Don Giovanni, Filippo non era esattamente il miglior partito possibile per la primogenita di Re Giorgio VI.

I due però si infischiarono altamente della ragione di stato e si sposarono comunque, divenendo una delle coppie più durature della storia della monarchia britannica.

Naturalmente, per conquistare una donna forte e determinata come Elisabetta, Filippo non poteva essere da meno. Nel corso della sua vita il Principe Consorte ha sempre dimostrato un carattere di ferro, una enorme devozione alla corona e un odio sfegatato per le perdite di tempo, preferendo le parate militari alle interminabili feste di corte a cui – comunque – ha sempre partecipato com’era suo dovere.

Nonostante tutto, però, Filippo ha ormai compiuto i 98 anni e si è ritirato dalla vita pubblica a partire dal 2017, partecipando al Matrimonio di Harry come regalo speciale a suo nipote.

Non potendo più verificare dal vivo le reali condizioni di salute del Principe Filippo, di cui ormai da anni non circolano fotografie recenti, la stampa britannica ha pensato bene di speculare sulla sua morte a causa del Coronavirus.

Da Palazzo è arrivato un comunicato stampa che ha messo tutti i riga e che suona più o meno come “Il Principe Filippo fa sapere di stare perfettamente bene”.

Non si può evitare però di pensare che ormai la morte del marito di Elisabetta sia prossima, dal momento che Filippo è prossimo ai cent’anni.

Cosa accadrà quando Filippo morirà? E come saranno i suoi funerali? Le disposizioni sono state già date, e Filippo (com’è nel suo carattere) farà di testa sua.

I funerali del Principe Filippo

Data la sua importanza all’interno della famiglia Reale, Filippo d’Inghilterra avrebbe diritto a un funerale di stato come quelli che furono organizzati per Lady Diana e per la Regina Madre.

Come è abbastanza facile immaginare, però, a Filippo d’Inghilterra la cosa non va affatto a genio. Innanzitutto per Filippo sarà celebrata una cerimonia funebre militare, a cui saranno invitati esclusivamente la famiglia, gli amici e i capi di stato del Commonwealth. La cerimonia si terrà nella cappella di San Giorgio all’interno del Castello di Windsor, dove sono stati battezzati tutti i figli di William.

Per quanto riguarda la processione a seguito del feretro, sarà qualcosa di molto meno pomposo degli eventi che furono organizzati negli anni scorsi per gli altri decessi reali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Stepsister (@theroyalstepsister) in data: 20 Feb 2020 alle ore 5:26 PST

E per quanto riguarda il luogo di sepoltura, Filippo ha insistito per essere sepolto a Frogmore, una località all’interno del parco del Castello di Windsor dove riposano l’una accanto all’altro la Regina Vittoria e il suo amatissimo Principe Alberto. Forse la cappella di Westminster, dove sono seppelliti moltissimi altri membri della famiglia reale è “troppo frequentata” per il carattere schivo di Filippo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.