Coronavirus, Antonio Conte in diretta per riferire alla Camera dei Deputati per un’informativa sull’emergenza da Covid-19.

Giuseppe Conte riferisce in diretta al Consiglio dei Ministri per un’informativa sull’emergenza coronavirus. Dopo la conferenza stampa con cui il Premier ha informato l’Italia sulle ultime decisioni del Governo, Conte riferisce in Parlamento sull’attività che il Governo sta svolgendo per contenere i contagi da Codiv-19 e per aiutare contemporaneamente le famiglie in difficoltà economica.

Coronavirus, Conte in diretta al Parlamento: l’informativa sull’emergenza

Come ha spiegato Giuseppe Conte in conferenza stampa nell’annunciare le nuove mosse del Governo, ogni 15 giorni riferirà in Parlamento dove siedono i rappresentanti del popolo. Conte, davanti ai rappresentanti del popolo, fa il punto sulle misure adottate dal Governo nelle ultime settimane. Domattina, poi, il Premier riferirà in Senato.

“La diffusione dell’epidemia da coronavirus ha innescato in Italia e in Europa ad una crisi senza precedenti che sta mettendo a dura prova il Paese. Sono giorni terribili per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare decine di decessi. Non avremmo mai pensato, in questo tempo, di assistere a scene di carri funebri”, spiega Conte che, poi, insieme ai rappresentati del Governo, applaude le vittime dimostrando affetto e sostegno alle famiglie che hanno perso i propri cari.



