Questo sì che è l’impasto al quale non possiamo davvero fare a meno! Quanto è buona la pizza? Ogni volta che la si mangia siamo travolte da una sensazione di felicità indescrivibile. E se vi dicessimo che con la base della pizza, quindi acqua e farina, possiamo realizzare 10 e più ricette? Pronte per voi 10 e più pietanze prelibate create utilizzando l’impasto per la pizza.

Tutto quello che è possibile creare grazie a l’impasto della pizza vi lascerà a bocca aperta. Possiamo dedicarci alle preparazioni non solo salate ma anche dolci! Vedremo con me, con la sola aggiunta di qualche ingrediente, far diventare la nostra pietanza da salata a dolce. Amplieremo la nostra conoscenza, scopriremo ricette salate che spesso mancano nel nostro repertorio culinario. Impasto per pizza, 20 fantastiche ricette con base pizza.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Leggi anche >>>

10 e più ricette con acqua e farina | Impasto per pizza per creare più di 10 gustose preparazioni

Impasto per la pizza pronto possiamo, con un po’ di fantasia, dare vita a ricette sfiziose e originali. La nostra raccolta di ricette abbiamo pubblicato una lista di diverse tipologie di impasti, vi consigliamo di andarla subito a sbirciare, cliccate qui >>> 8 IMPASTI per PIZZA | Acqua & Farina

Una volta scelto il vostro preferito, vi ricordiamo tra l’altro che nella lista è presente anche qualche impasto per tutti gli intolleranti al glutine, potete iniziare ad impastare e scegliere la ricetta che più vi piace tra quelle proposte di seguito.

L’impasto della pizza è un composto molto versatile, vi renderete conto di poter creare delle preparazioni alle quali non avete mai pensato. Iniziamo!

Nota bene: per ogni ricetta potrete sostituire come base l’impasto per la pizza!

1 – Cinnamon rolls

Un dolcetto che va mangiato bello caldo, profumino di cannella vi inebrierà, perfetti per l’ora del te, per una colazione gustosa accompagnata da un bel cappuccio, per una merenda golosa. Per scoprire la ricetta clicca qui >>> Dolce sfizioso: come preparare i Cinnamon Rolls – VIDEO

2 – Cracker ai cereali

I cracker si sa sono pratici per chi va sempre di fretta ed oggi vi mostriamo come farli a casa, per averli sempre pronti per essere consumati. Oggi vi proponiamo una ricetta dei crackers davvero nutriente e ricca di energia, si tratta dell’aggiunta di cereali. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Cracker ai cereali veloci

3 – Girelle di pizza

Una volta ottenuto l’impasto della pizza, dopo almeno 18 ore di lievitazione, vi basterà arrotolarlo per creare delle girelle di pizza farcite, potrete utilizzare per un aperitivo gustoso. Scopri la ricetta cliccando qui >>> TUTORIAL CUCINA: girelle di pizza alle verdure.

4 – Calzone mozzarella e pomodoro

Una specialità che mette d’accordo davvero tutti, un ripieno da leccarsi i baffi, la mozzarella filante all’interno, sopra il pomodoro e il parmigiano che colano giù e rendono, già dal primo morso, tutta la felicità di mangiare con gusto. Un calzone ripieno facile facile. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Calzone mozzarella e pomodoro

5 – Focaccine

Ecco qui delle morbide focaccine bianche da farcire con salumi, formaggi, ma se preferiamo le varianti dolci possiamo riempirle con cioccolata o marmellate o creme. Ottime al posto del pane tradizionale, pratiche da portare in giro per un pranzo al sacco. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Pranzo al sacco? Prepariamo la focaccia genovese

6 – Panini morbidi

Potete concedervi, grazie all’impasto per pizza, dei panini e organizzare una tradizionale cena da fast food. Potete farcirli con il classico Burger o sbizzarrirvi con frittatine, salumi, formaggi. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Video ricetta: come preparare i panini per hamburger

7 – Pizza dolce crema e frutta

Alla fine di una cena a base di pizza, margherita, bianca, con i funghi, con le melanzane, lasciate da parte un pezzetto di impasto e createne una dolce, potete farcirla con crema, frutta fresca, cioccolata, marmellate di ogni tipo. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Video ricetta: pizza dolce

8 – Focaccia prosciutto crudo e fichi

Una focaccia top per una giornata estiva, seduti ad un tavolo imbandito fuori al giardino, pieno di prodotti tipici, al centro tavola questa bella focaccia di fichi e prosciutto crudo. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Focaccia crudo e fichi

9 – Spiedini di pizza

Ecco a voi un antipasto alternativo e squisito. Con l’impasto della pizza potete creare dei succulenti spiedini di pizza impreziositi da un pizzico di peperoncino e pomodorini. Scopri la ricetta cliccando qui >>> Spiedini di pizza

10 – Fagottini di mele

Una dolce colazione creata con un impasto utilizzato di solito per preparazioni salate. Farcire l’impasto riempendolo al suo interno permette tante varianti a modi merenda, dessert, accompagnamento per colazione, ecco qui dei fagottini di mele fatti con l’impasto base della pizza. Per scoprire la ricetta clicca qui >>> Video ricetta: Fagottini di Mele

11 – Pizza fritta

La prelibatezza prende forma, pizze fritte pronte per un antipasto pre-pizza da far venire l’acquolina in bocca. Croccanti dal sapore unico una ricetta semplicissima per voi! Per scoprire la ricetta clicca qui >>> TUTORIAL CUCINA: la pizza fritta

12 – Brioche

Ogni mattina diverrà una vera gioia fare colazione, basterà riscaldare la brioche per gustarne tutta la fragranza ogni mattina! Che aspettate? Correte a prepararle e ricordate: solo 15 minuti del vostro tempo! Per scoprire la ricetta clicca qui >>> Brioches mattutine