Coronavirus | Lieve stato febbrile per Borrelli | Video

Coronavirus, sintomi febbrili per Borrelli, il capo della Protezione Civile: sospesa la conferenza stampa delle 18, video.

Dopo Guido Bertolaso che ha annunciato di essere stato contagiato dal coronavirus, un lieve stato febbrile ha colpito il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. La conferenza stampa della 18 con cui viene annunciato il bollettino sul numero dei contagiati e dei deceduti salta.

“A causa di questa lieve indisposizione – si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Protezione Civile – a partire da oggi e fino a data da destinarsi la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle ore 18 è sospesa”. Il Dipartimento “continuerà a garantire la massima operativita’ e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto”.

Il bollettino sarà diramato sempre alle 18 ma con comunicato stampa.

