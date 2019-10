La scelta della regina Elisabetta II sui capi da indossare non è mai casuale, c’è sempre un perché dietro ad ogni outfit.

I segreti dell’armadio di Elisabetta II

Se credete che gli abiti indossati dalla Regina del Regno Unito siano scelti casualmente, vi sbagliate di grosso, perché Elisabetta II ha una serie di piccoli segreti dell’armadio. Scopriamo insieme quali sono.

La Regina Elisabetta II, oltre ad essere famosa per essere la Regina che più a lungo ha regnato nella storia del Regno Unito, è anche conosciuta ed apprezzata grazie al suo look.

Elisabetta, infatti, non infrange mai l’etichetta reale, eppure riesce ad essere sempre un’icona di stile ed eleganza, facendo concorrenza addirittura alla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Secondo Angela Kelly, ovvero colei che “protegge e cura” l’armadio della Regina, dietro ai completi colorati, i cappellini sofisticati e le borsette griffate, si nascondono diversi segreti.

Sembrerebbe infatti che la guardiana dell’armadio della Regina abbia pubblicato un libro, chiamato “Dressing the Queen”, dedicato interamente agli outfits di sua maestà la Regina.

Dressing the Queen, il libro di Angela Kelly

Tra le pagine del libro di Angela Kelly è venuto fuori che addirittura la scelta degli ombrelli no è mai casuale. Infatti il motivo per cui Elisabetta sceglierebbe sempre gli ombrelli trasparenti è per dare la possibilità ai suoi sudditi di guardarla in viso anche quando piove.

Inoltre, quando si parla di colori, la Regina rispetta il cosiddetto “Codice della Natura”.

Scegliere il rosa, il lilla, l’azzurro o il rosso dipenderebbe infatti dai fiori che sbocciano nella stagione in cui ci si trova. In primavera il colore prescelto è il crema. Per l’estate sua maestà preferisce i colori verde foglia e il blu dei delphinium.

Per l’inverno e l’autunno, invece, preferirebbe l’oro, il bordeaux, il royal blue e il rosso.

Infine, il colore nero è riservato per i funerali e per il giorno di commemorazione dei caduti in guerra, chiamato “Remembrance Sunday”.

Essere le stylist della Regina non è affatto semplice. Esse infatti non solo devono tacere su tutto ciò che accade a Buckingham Palace, ma sono anche obbligate a consigliare a sua maestà la Regina gli outfits più appariscenti del suo armadio soprattutto quando fa apparizione in pubblico. Lo scopo della Regina Elisabetta II sarebbe quello di riuscire a farsi riconoscere anche a larga distanza.

