Le 10 differenze più sorprendenti tra uomini e donne

I ricercatori dell’Università di Cambrige hanno dimostrato che tra uomini e donne esistono differenze molto sorprendenti, ben al di là di quelle ovvie.

Le donne e gli uomini sono diversi l’uno dall’altro e questo è un dato difficile da contraddire. Tuttavia, le ricerche condotte da alcni ricercatori di Cambridge mostrano che queste differenze sono maggiori di quanto si possa immaginare. Un esempio? Le donne tendono ad avere le mani più fredde rispetto agli uomini e gli uomini hanno il naso più grande. Scopriamo perché succede e quali sono le altre notevoli differenze tra i due sessi.

Donne e uomini: le maggiori differenze fisiche tra i due sessi

Lo studio in qestione è stato condotto analizzando ben 114 volontari e ha determinato l’esistenza di alcune differenze sostanziali tra i due sessi e la motivazione del perchè ciò accade. Ecco le maggiori differenze fisiche tra uomo e donna evidenziate dallo studio:

1/ Le donne hanno le mani più fredde

Ad un certo punto dello studio ai volontari è stato chiesto di immergere le mani nell’acqua gelida. Gli scienziati volevano riuscire a comprendere quanto tempo le loro mani avrebbero impiegato per riscaldarsi di nuovo. Si è scoperto che gli uomini hanno affrontato meglio il compito e hanno recuperato il calore molto più rapidamente. Perché? semba che questo sia collegato alla composizione dei loro muscoli e grasso. Le donne tendono a congelare più velocemente poiché i loro corpi contengono più grasso e meno muscoli. E come probabilmente saprai, i muscoli generano più calore e ti aiutano a mantenere la temperatura corporea costante.

2/ gli uomini hanno un naso più grande del 10%

Probabilmente sei curioso di sapere perché il naso degli uomini è circa il 10% più grande di quello delle donne. Sembrerebbe che gli uomini abbiano bisogno di più ossigeno rispetto alle donne per “funzionare” correttamente. Questo è stato il risultato di una ricerca condotta da Nathan Holton dell’Università dell’Iowa. Per essere più precisi, la massa muscolare, che è più abbondante e tende a svilupparsi rapidamente nei corpi degli uomini, richiede una maggiore quantità di ossigeno. La differenza nelle dimensioni del naso è già visibile nell’adolescenza e coincide con i cambiamenti nella composizione corporea di uomini e donne.

3/ Le donne hanno un olfatto più sviluppato

Sebbene le donne abbiano il naso più piccolo, possono godere di un olfatto migliore! Si scopre che hanno circa il 40% in più di cellule che sono responsabili dell’identificazione di odori diversi, come dimostrato dai ricercatori dell’Università di Rio de Janeiro. La ricerca sembra essere abbastanza logica in quanto il senso dell’olfatto aiuta le donne a trovare … il partner perfetto che sarà un buon padre per i suoi figli. Come rivela la stesa ricerca, le donne hanno anche un miglior senso dell’udito. Sono più sensibili ai suoni che le circondano.

4/ le donne identificano più colori

Ora è tempo per un’altra novità, questa volta riguarda i colori. Israel Abramov, un famoso professore di New York, ha scoperto che le donne percepiscono e distinguono meglio i colori. Il loro senso della vista li aiuta a identificare più colori e tonalità.

5/ Gli uomini hanno maggiori riflessi

E’ stato dimostrato che gli uomini sono in grado di rilevare anche i più lievi movimenti. Questa qualità deve essere stata davvero molto utile per loro durante la caccia. Ma forse non al giorno d’oggi … poiché può essere un’ulteriore distrazione che non permetterà loro di concentrarsi su quello che stanno facendo.

6/uomini e done hanno un diverso tono di pelle

Le donne e gli uomini sembrano avere un tono della pelle leggermente diverso. Nel caso delle donne, la loro pelle tende ad avere una leggera sfumatura verdastra mentre gli uomini tendono ad avere una sfumatura rossa. Le persone sono in grado di rilevare inconsciamente questa leggera differenza il che permettee loro di identificare il genere. Ci sono ancora ulteriori differenze riguardo alla loro pelle. Ad esempio, la pelle degli uomini è più spessa del 25% e in questo modo anche più resistente. Sfortunatamente, il fatto che la pelle delle donne sia più sottile può causare più danni se esposta alla luce UV e anche più segni di iperpigmentazione e rughe.

Inoltre, le donne tendono ad avere una carnagione più chiara in quanto contiene meno quantità di melanina. La pelle delle donne diventa un pò più scura durante la gravidanza. A causa degli ormoni maschili, gli uomini hanno una maggiore quantità di melanina e quindi anche una carnagione più scura.

7/ Gli uomini sono inclini alla calvizia

Gli uomini sono più inclini a diventare calvi anche se hanno più peli sul loro corpo. Perché succede? Il testosterone stimola i follicoli piliferi ma quando un uomo invecchia, gli stessi ormoni causano anche la scomparsa dei follicoli piliferi.

8/Le donne invecchiano prima degli uomini

Sfortunatamente per le donne, queste invecchiano più rapidamente degli uomini. Il motivo per cui accade è dovuto alla minore quantità di collagene e al fatto che la loro pelle ha più difficoltà ad idratarsi adeguatamente. Il processo di invecchiamento, sebbene inizi abbastanza rapidamente, continua poi a un ritmo stabile e lento, quindi le donne hanno la possibilità di abituarsi a questi cambiamenti dolorosi. Inoltre seppure le rughe compaiano prima nelle donne, queste sembrano essere più superficiali di quelle che appaiono sulla pelle degli uomini poiché la loro pelle è meno spessa.Qualunque siano le differenze, una condizione è uguale per entrambi: né le donne né gli uomini sono in grado di fermare il processo di invecchiamento.

9/ Le donne hanno le ossa più sottili

Parliamo ora delle differenze nel sistema scheletrico. Fondamentalmente, le donne hanno ossa più sottili e più strette. Questo è principalmente legato al fatto che rimangono incinte. Il loro sistema scheletrico deve essere adattato per trasportare un bambino nel loro ventre e per un rapido e rapido aumento di peso. Le differenze tra i sessi possono essere visibili già durante il periodo dell’infanzia.

10/Gli uomini hanno un pensiero più astratto

Se parliamo di differenze tra uomini e donne da un punto di vista psicologico, lle differenze sono ancora di più, ad es. gli uomini hanno un pensiero più astratto, una prospettiva “ragione-effetto”, mentre le donne tendono ad essere più emotive e concentrarsi più sui dettagli della situazione particolare che sul risultato reale.

Si può lottare per ottenere la partità dei sessi m non si pu ingannare la natura. Come molti tipi di ricerca rivelano, le differenze tra uomini e donne possono essere visibili in molti campi. È collegato alla loro natura biologica e ai ruoli in cui sono coinvolti