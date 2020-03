Fabrizio Moro strappa sorrisi sui social e illumina la quarantena dei fans regalando nuove versioni dei suoi successi, video.

Fabrizio Moro pubblica video su Instagram e rende meno faticosa la quarantena dei suoi fans. Il cantautore romano sta regalando al proprio pubblico alcune nuove versioni dei suoi successi strappando sorrisi ai suoi fans che lo ringraziano con messaggi ricchi di affetto. Due video che stanno spopolando sui social in cui Moro canta “Un’altra vita”, canzone che aveva donato ad Elodie all’inizio della sua carriera e che ha inciso personalmente nella raccolta “Parole rumori e anni” e “Il senso di ogni cosa”, canzone del 2009 contenuta nell’album “L’inizio”.

Dopo aver esortato i propri fans a restare a casa rispettando le norme di sicurezza decise dal Governo per contenere i contagi da coronavirus, Fabrizio Moro ha deciso di rendere più bella la quarantena dei suoi “ultras” regalando loro sia un piccolo concerto live che ha tenuto per l’iniziativa “Io canto da casa” sia alcuni video in cui canta alcuni suoi grandi successi ma con una nuova versione.

Nel primo video, nel piccolo studio che ha creato a casa sua, il cantautore romano canta “Un’altra vita” regalando una piccola speranza ai fans. “Ricominciare”, scrive Moro nella didascalia che accompagna il video che ha ottenuto più di 130mila visualizzazioni.

Nel secondo video, invece, regala ai fans una nuova versione de Il senso di ogni cosa”. “Nuove versioni… ditemi se vi piace così.. Un bacio a tutti”, scrive ancora il cantautore

Tantissimi i messaggi dei fans. “Sei la luce in questo momento dove vedo tutto buio”, “il mio unico amore, il senso di ogni cosa che c’è”, “Abbiamo bisogno della tua musica! Uno dei pochi rimasti che sa entrare nel cuore e nella vita delle persone”, “Da quanto tempo non la ascoltavo, riempie il cuore”, “questa non è una canzone, è una poesia”.