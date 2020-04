Le polpette di riso con mozzarella filante, sono un antipasto perfetto da preparare quando vi è avanzato del riso e non volete buttarlo. Scopri la ricetta. Le polpette di riso con mozzarella sono uno finger food, sfizioso e croccante che lascerà tutti a bocca aperta. Si possono anche farcire senza il prosciutto cotto, una ricetta perfetta da preparare quando avete del riso avanzato cotto. Magari avete preparato un risotto allo zafferano e avete sbagliato le dosi, capita a tutti, quindi questa ricetta cade a fagiolo. E’ semplice e soprattutto veloce che si presta a diverse varianti, magari potete farcire con quello che avete a disposizione come funghi, mortadella, provola o salame a cubetti. Se volete una panatura ancora più croccante potete impanare due volte nell’uovo e nel pan grattato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fiori di zucchine ripiene con ricotta | un piatto irresistibile

Polpette di riso: un finger food semplice

Una ricetta semplice, veloce e gustosa, che delizierà tutti i palati, potete scegliere se cuocere le polpette in forno oppure fritti in olio bollente. In entrambi i casi il risultato sarà strepitoso. SULLO STESSO ARGOMENTO:Piadina romagnola con salmone | un antipasto gustoso Ingredienti per 12 polpettine 400 g Riso avanzato

100 g Mozzarella

80 g Prosciutto cotto a cubetti (facoltativo)

2 Uova

Pangrattato q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b. Per la frittura Olio di semi di arachide q.b. Preparazione

Se volete un piatto più leggero, potete cuocere le polpette di riso impanate in forno, basta adagiarle su una leccarda da forno, ricoperta con carta forno e lasciate cuocere in forno statico preriscaldato a 200 ° per circa 10 minuti, oppure quando la superficie si dorerà un pò.