Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano: “Non mi manca nulla”

Loredana Lecciso, intervistata dal settimanale Voi, ha commentato questi giorni di quarantena in compagnia del suo compagno, e padre dei suoi figli, Al Bano Carrisi.

Loredana Lecciso continua a raccontare ai suoi fedeli sostenitori questi giorni di quarantena in compagnia del suo compagno Al Bano Carrisi e dei suoi figli, tranne la maggiore avuta con un precedente matrimonio che ha scelto di rimanere nella sua casa a Milano.

Questa volta la showgirl lo ha fatto tra le pagine del settimanale Voi, dove ha rivelato che in questi giorni, visto che ha la fortuna di poterli trascorrere con la maggior parte dei suoi cari, non le manca nulla.

“Non posso nascondere che sento una certa nostalgia della mia vita di tutti i giorni” ha premesso Loredana Lecciso sulla quarantena con Al Bano, di cui aveva già confidato qualche dettaglio rivelando di sentirsi al sicuro e tranquilla con lui. “Mi manca anche poter trascorrere del tempo con la mia famiglia di origine, con mia sorella” ha aggiunto. “Ma con Al Bano e i nostri figli non mi manca niente” ha concluso.

Al Bano | Loredana Lecciso ammette: “Qualcosa è cambiato”

La compagna di Al Bano Carrisi, tra una confessione e l’altra, si è anche lasciata andare in merito ad una riflessione sul coronavirus, osservando come abbia cambiato radicalmente le vite di tutti noi in maniera inevitabile e non solo facendo riferimento alla vita di tutti i giorni, al nostro quotidiano.

“Non possiamo negare che dall’inizio di questa pandemia qualcosa sia cambiato dentro di noi” ha ammesso Loredana Lecciso sul coronavirus, che di recente ha spiegato anche del suo riavvicinamento con Al Bano. “Il virus ha messo in ginocchio tutti: dall’uomo più potete a quello più debole” ha proseguito la showgirl con la sua riflessione. “Ci ha fatto rendere conto che la vita non è nient’altro che un punto interrogativo” ha concluso.

Loredana Lecciso e Al Bano stanno trascorrendo questi giorni di quarantena in compagnia della loro famiglia, sperando che il tutto possa risolversi il prima possibile.