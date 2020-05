Madonna | Ecco come e dove ha preso il Coronavirus sette settimane...

Madonna ha annunciato pochi giorni fa di essere positiva al test sierologico per il Coronavirus, ma oggi spiega quando e come si è ammalata.

L’ultimo anno, per Madonna, è certamente un anno da dimenticare. La cantante e performer ha infatti intrapreso un lungo e faticoso tour per la promozione del suo ultimo album Madame X, che avrebbe dovuto rappresentare un suo trionfale ritorno sulle scene.

Purtroppo le condizioni fisiche di Madonna sono sempre state altalenanti: la cantante non si è mai ripresa del tutto da un incidente a un ginocchio che ha compromesso la realizzazione di molti spettacoli, spesso cancellati all’ultimo momento.

Come se non bastasse, Madonna ha recentemente scoperto che nel suo sangue sono presenti anticorpi specifici contro il Coronavirus. Questo significa che la cantante ha contratto il virus e lo ha superato senza manifestare sintomi gravi, ma solo quelli di un comune malanno di stagione. Solo nei mesi successivi vennero fornite indicazioni su come distinguere il Coronavirus dalla comune influenza.

Il mistero sul dove, come e quando Madonna abbia contratto il virus è stato sciolto solo nelle scorse ore, da una dichiarazione ufficiale della cantante.

Madonna: “Ho preso il Coronavirus sette settimane fa”

A dimostrazione del fatto che nei soggetti fisicamente sani il Coronavirus si sviluppa in maniera asintomatica arriva anche la storia di Madonna.

La star ha infatti scoperto soltanto pochi giorni di fa di aver contratto il virus e, con il famoso “senno di poi” ha potuto ricostruire la dinamica del contagio.

Sette settimane fa, cioè quando in Italia scattava la quarantena, Madonna si trovava a Parigi, dove avrebbe dovuto esibirsi per l’ultima tappa del Madame X Show.

All’epoca l’intera compagnia di artisti che seguivano Madonna nel tour è stata alle prese con quella che si credeva fosse semplicemente una pessima influenza, ma niente di allarmante.

“Ringraziando Dio siamo tutti in forma e in buona salute ora” ha spiegato Madonna su Instagram, quindi non si sono registrati né casi gravi né decessi all’interno del suo staff.

Tra le altre cose, i due concerti del 10 e dell’11 Marzo a Parigi vennero cancellati a causa delle misure di restrizione che sono ancora in vigore per limitare l’assembramento di persone e la più veloce diffusione del virus.

Sempre nello stesso messaggio social, Madonna ha spiegato di aver donato 1 milione e 100.000 Dollari alla ricerca per un vaccino contro il Coronavirus.

La cantante ha concluso il messaggio con lo slogan “la conoscenza è potere” e lo aveva iniziato spiegando di essere molto felice di poter dare il proprio contributo alla ricerca.