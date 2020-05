Coronavirus | Alba Parietti dopo aver rivelato di aver contratto il virus, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, rivelando di aver rinunciato al lavoro durante il periodo in cui pensava di essere infetta

Soltanto qualche ora fa, Alba Parietti ha confidato di aver contratto, durante il mese di marzo, il coronavirus.

L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo tale rivelazione, è stata sommersa dalle critiche in quanto il pubblico della rete non sembra essere pienamente convinto delle sue parole, anche se Alba ha rivelato, e ribadito, di aver preso le dovute precauzioni per non contagiare le persone a lei vicine. Alcuni utenti però hanno insinuato il dubbio, rivelando che lei è stata spesso ospite di Live Non è la d’Urso, programma a cui non avrebbe dovuto prendere parte qualora fosse stata positiva, in quanto avrebbe potuto contagiare le persone presenti in studio.

Alba, ovviamente, ha prontamente replicato, risolvendo ogni possibile dubbio dopo le sue dichiarazioni in merito alla contrazione del virus.

“Non ho preso parte a nessun programma” ha subito replicato Alba Parietti sulle accuse del web. “Nessuna persona al posto mio avrebbe smesso di lavorare per 14 giorni per una semplice persona” ha proseguito. “Ho rinunciato al lavoro senza avere nessuna certezza di diagnosi” ha spiegato l’opinionista.

Alba Parietti dopo lo sfogo sul coronavirus svela: “Bisogna volare alto”

Alba Parietti, oltre a rispondere ai dubbi del popolo della rete, sembrerebbe aver lanciato anche qualche frecciatina a tutti i suoi colleghi che invece di sostenerla l’hanno duramente attaccata in queste ore.

“In questo momento bisogna anche essere in grado di volare altissimo” ha spiegato Alba Parietti su Instagram, che non molto tempo fa ha scritto a Morgan. “Senza curarsi in alcun modo dei ragli dell’animo dell’essere umano” ha proseguito. “Non bisogna mai adattarsi a confronti con gente inutile, che non ha di certo a disposizione l’intelligenza” ha concluso l’opinionista.

A chi si riferiva l’opinionista di Barbara d’Urso con queste sue parole?