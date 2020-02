Alba Parietti scrive un lungo messaggio a Morgan dopo la squalifica da Sanremo 2020: “ti voglio bene, ma basta farti del male”.

Alba Parietti, amica di Morgan, su Instagram, scrive un lungo post con cui esprime la propria opinione su quanto accaduto a Sanremo 2020. Morgan, insieme a Bugo, è stato squalificato da Sanremo 2020 dopo la scelta di Bugo di abbandonare il palco non condividendo alcune frasi cantate da Castoldi che, durante l’esibizione, ha cambiato parte del testo. La Parietti, pur riconoscendo il grande talento artistico di Morgan, esorta l’amico a cambiare atteggiamento per non farsi più del male.

Alba Parietti scrive a Morgan dopo la squalifica da Sanremo 2020: “ basta fare il ribelle che non sta alle regole del gioco. Non deludere più chi ti stima e ti rispetta. Ti fai male solo tu”

Schietta e sincero, pur volendo molto bene a Morgan, Alba Parietti critica l’atteggiamento dell’amico sul palco del Festival di Sanremo 2020. Morgan e Bugo, infatti, sono stati squalificati da Sanremo 2020. Quanto accaduto ha scosso tutti i fans dei due artisti, ma anche le persone che li conoscono da tempo. I retroscena della lite tra Morgan e Bugo continuano a far discutere e su Instagram, la Parietti, esprime la propria opinione sul fatto.

“Caro Marco,

Io ti voglio molto bene, sei come un fratello per me, ma questa forma di autolesionismo, autoflagellazione, compulsiva, per non avere l’umiltà di accettare i tuoi errori o le sconfitte, ciò che accade come se fosse sempre colpa degli altri o del fato, mi spiace da amica cara davvero sincera mi ha amareggiato, delusa.

Che peccato dover sempre dire “ che peccato”.

Sono stufa di ascoltare tutto ciò che sei, che sai raccontare , la tua testa piena di idee, creatività, talento, simpatia, genialità, la tua arte, tutte le volte vanificata, da capricci narcisistici, infantili per non prendersi responsabilità“, scrive la Parietti.

Poi continua: “Il pezzo era bello, giovedì avete cantato male, lo sai, non so perché, forse non era serata forse non eravate in sintonia, forse non avevate provato, ma le cose si fanno e si finiscono senza spargimenti di colpe o sangue. intellettualmente lo trovo disonesto, cialtrone Ultimi in classifica? Succede capita di perdere.

Qualcuno ci doveva andare. Ci siete andati voi. Succede.

Giusto, sbagliato, sbagliati a scegliervi… non importa le cose si affrontano fino in fondo, senza barare. Si accetta l’errore proprio e si impara se si sbaglia magari si rimedia, si impara qualcosa in più. Non si distrugge tutto incolpando altri”.

“Mi spiace Marco, tanto io credo in te nel tuo talento nella tua sconfinata cultura. Nella tua sofferenza. Ti ho sempre difeso come si deve fare tra amici cari. Ti ho anche protetto dagli altri ma è da te che devi proteggerti. Difendi il tuo forte, dal tuo debole.

Ma basta fare il ribelle che non sta alle regole del gioco , basta fare l’enfant gate’ che fa saltare il banco.

Ti voglio bene, te ne vorrò sempre ma il destino ci mette in mano le carte, le tue sono vincenti e tu per amore della sfida giochi sempre al massacro. Tu devi qualcosa alle persone che come me credono in te e, ti vogliono bene e a te stesso

Mi spiace, mi fai arrabbiare mi fai male perché ti ho sempre voluto bene. Non deludere più chi ti stima e ti rispetta non prenderti più in giro. Ti fai male solo tu. Siamo grandi. Ti voglio bene stronzo. E mi domando.. Ma perché? Marco? Perché ti vuoi sempre così male“, conclude.