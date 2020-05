Coronavirus | Alba Parietti ha confidato, prima a Carta Bianca, e poi sul suo profilo Instagram, di aver contratto il covid 19 e di voler donare il suo plasma ai malati

Alba Parietti, ieri sera, è stata ospite di Carta Bianca, dove ha rivelato di aver contratto agli inizi di marzo il coronavirus e di esserne guarita.

La conduttrice ha ribadito il concetto anche sul suo profilo Instagram ammettendo che durante gli inizi del mese di marzo ha si è presa una leggera febbre ed ha contratto la tosse, il tutto accompagnato da una perdita dell’olfatto e del gusto. Tutti sintomi riconducibili al covid 19.

“A Carta Bianca ho avuto modo di raccontare la mia storia, simile a quella di molte persone” ha scritto Alba Parietti positiva al coronavirus, che di recente ha scritto a Morgan dopo la squalifica a Sanremo. “Ho sempre rispettato tutte le misure di sicurezza, ma sono stata contagiata ugualmente” ha proseguito. “Premetto che non ho mai avuto un trattamento di favore, ma ho capito di essere stata contagiata perché avevo la febbre, la tosse, perdita dell’olfatto e del gusto” ha spiegato. “In quel momento non ho fatto il tampone, ho preso la Tachipirina e per mia scelta mi sono messa in isolamento”.

“Non avevo nessuna certezza di aver contratto il virus, ma ho scoperto un mese e mezzo dopo di averlo contratto attraverso un test sierologico a pagamento in clinica” ha aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso, spiegando di avere gli anticorpi all’interno del suo organismo.

Alba Parietti: “Con il mio sangue, forse, potrò salvare i malati di coronavirus”

Alba Parietti ha rivelato di aver preso un’importante scelta. Quale? Quella di voler donare il suo plasma, e di conseguenza gli anticorpi, a tutti i malati di covid 19. In modo tale da poter fornire un valido aiuto per contrastare l’emergenza sanitaria da cui è stato colpito il bel paese.

“Ho aspettato che il San Matteo iniziassero a fare i prelievi e ho chiesto loro di potermici sottoporre” ha spiegato Alba Parietti sul coronavirus, non molto tempo fa ha ricordato la scomparsa della fidanzata di suo figlio. “Ho gli anticorpi altissimi e posso donare il plasma dopo essermi sottoposta al tampone” ha annunciato. “Mi sembra una cosa bellissima, potrò aiutare con il mio sangue le persone malate!”

“Ho intenzione di farlo come stanno facendo al San Matteo di Pavia, dove ho fatto le analisi, e donerò il sangue” ha precisato. “L’unico vero privilegio è che ho la possibilità, forse, di poter salvare qualcuno con il mio sangue” ha concluso durante il suo lungo sfogo su Instagram.

Alba Parietti su Instagram, che qualche tempo fa ebbe una piccola discussione con Barbara d’Urso, spera di poter dare un aiuto concreto alla società grazie alla donazione del suo plasma.