Elisabetta Canalis | Fase Due mozzafiato, la foto in intimo per i fan

Elisabetta Canalis | Fase Due mozzafiato, la foto in intimo per i...

Elisabetta Canalis vive la Fase Due della pandemia con fascino e serenità. L’ex velina conquista i fan con foto mozzafiato fra completini intimi e attività fisica rigorosamente al coperto.

Elisabetta Canalis si prepara a vivere la Fase Due della pandemia. L’ex velina ha sempre tenuto compagnia ai propri followers in questo momento difficile, sia con video dedicati agli allenamenti giornalieri che con diversi scatti legati alla quotidianità in famiglia. La showgirl sarda, ormai, vive all’estero e ogni tanto torna in Italia saltuariamente.

Ora che non è più possibile spostarsi, almeno per il momento, offre una finestra di confronto agli affezionati attraverso Instagram dove riversa le sue passioni più spudorate: dal fitness alla moda passando per l’ambiente. Non si risparmia, Elisabetta, che ormai è plasmata al cambiamento anche grazie alla metamorfosi che ha avuto negli ultimi tempi: meno apparizioni in tivù e più concretezza dal punto di vista imprenditoriale. Tante le attività in ballo.

Elisabetta Canalis, voglia di stupire: la foto in costume conquista i fan

La complicità con il marito chirurgo Brian Perri e figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, aumenta sempre più. Per questo l’ex velina può permettersi di ammaliare i followers nelle maniere più disparate: su Instagram non mancano, infatti, gli scatti in intimo per promuovere le nuove collezioni di diversi brand. Il risultato è disarmante. Gli applausi – mediatici – si sprecano per una bellezza che resiste all’usura del tempo.

La Canalis, infatti, a 41 anni suonati, riesce ancora ad incantare e conquistare il proprio pubblico con un fisico scolpito: complimenti che arrivano anche dalle colleghe dello spettacolo, dall’attrice Maria Pia Calzone all’amica (ex velina anche lei, nonché sua testimone di nozze) Maddalena Corvaglia. Tutti pazzi per Elisabetta che, malgrado la notorietà, non sembra essersi montata la testa e – anche durante le dirette Instagram, che ripropone con una cadenza ben precisa – ringrazia i fan per gli apprezzamenti che riceve.

Bellezza estetica, autoironia e tanti sacrifici. Questa la ricetta della celebre sarda che, ora più che mai, guarda al futuro cercando un barlume di speranza. Gli affezionati l’hanno trovato guardando i suoi scatti che riconciliano con il mondo: anche perché, di questi tempi, vedere indossare un costume con grazia può essere considerato un atto rivoluzionario vista la momentanea chiusura delle spiagge (almeno in Italia). “La meraviglia è negli occhi di chi guarda”, diceva Marilyn Monroe. Elisabetta Canalis comincia a sospettarlo. I fan sentitamente ringraziano.

Visualizza questo post su Instagram 🌺 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 6 Mag 2020 alle ore 5:54 PDT

