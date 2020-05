Barbara D’Urso compie 63 anni oggi, giovedì 7 maggio, e sui social pubblica una foto con l’uomo che ha amato di più nella sua vita.

Barbara D’Urso compie oggi, giovedì 7 maggio, 63 anni. Per la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso è un giorno importante che, probabilmente, potrebbe trascorrere con i figli considerando che è possibile andare a trovare i congiunti.

La D’Urso, tuttavia, oggi sarà regolarmente in onda con la nuova puntata di Pomeriggio 5 mentre sui social ha stupito tutti pubblicando una foto in cui è insieme all‘ex compagno.

Barbara D’Urso compie 63 anni: la foto con l’ex compagno Mauro Berardi conquista tutti

Sempre molto riservata, Barbara D’Urso ha fatto un’eccezione pubblicando una dolcissima foto del suo passato. La conduttrice ha condiviso con i fans una foto in cui è con l’ex Mauro Berardi produttore cinematografico con cui ha avuto un’importante storia durata dal 1982 al 1993. L’uomo è anche il padre dei suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele.

“Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché”, ha scritto Barbara nella foto in cui sorride mentre è tra le braccia dell’ex compagno.

La conduttrice di Non è la D’Urso inserita tra le serie horror da Google, dunque, trascorrerà il giorno del suo complenno con i figli e l’ex compagno? Cosa avverrà nel giorno del suo 63esimo compleanno? A svelarlo sarà lei stessa come ha spiegato nel post. Tuttavia, un primo indizio potrebbe arrivare proprio dalla data del 7 maggio che è anche il compleanno di Mauro Berardi.

Barbara sicuramente festeggerà con il suo pubblico. Alle 17.10, infatti, sarà in diretta con Pomeriggio 5 per brindare al suo 63esimo compleanno con i telespettatori a cui ha continuato a fare compagia durante la quarantena. I fans sperano anche in una diretta Instagram dopo la trasmissione. Li accontenterà?