Detto Fatto | Bianca Guaccero ritorna con il suo programma dedicato ai tutorial. La conduttrice ha comunicato il suo ritorno su Rai 2 attraverso il suo profilo Instagram

Bianca Guaccero è pronta a tornare, dopo ben due mesi di sospensione del programma, con Detto Fatto in diretta su Rai 2.

Il programma ricomincerà lunedì 11 maggio, ma la conduttrice ci ha tenuto a precisare, purtroppo, che in questa prima parte della sua avventura sarà da sola in studio, così come nel dietro le quinte. Bianca, infatti, dovrà fare a meno dell’aiuto dei parrucchieri e dei truccatori, facendo tutto da sola. “Siate clementi” ha commentato su Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus Fase 2 | Bianca Guaccero ammette: “Sono spaventata”

Detto Fatto torna l’11 maggio con Bianca Guaccero in diretta su Rai 2 e i telespettatori non potrebbero che esserne più felici.