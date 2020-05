Loredana Lecciso sulla quarantena con Al Bano: “Mi sento tranquilla”

Loredana Lecciso ha commentato la sua quarantena, forzata a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia, con il compagno Al Bano Carrisi e i suoi figli.

Non è un mistero che Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi siano ritornati insieme da qualche tempo e che la coppia stia trascorrendo questi giorni di quarantena insieme, in compagnia dei loro figli, a Cellino San Marco, luogo di nascita del cantante.

L’opinionista di Barbara d’Urso, recentemente intervistata da Eva 3000, ha rivelato al suo fedele pubblico come sta trascorrendo questi giorni di quarantena forzata con la sua famiglia, confidando di sentirsi alquanto sollevata di avere i suoi affetti al suo fianco in questo periodo così difficile per tutto il bel paese.

“Credo che nessuno fosse pronto a questa terribile situazione che tutti noi stiamo vivendo” ha premesso la showgirl. “Vedere migliaia di persone che muoiono mi lasciano addosso una tristezza infinita” ha proseguito Loredana. “Fortunatamente ho i miei cari al mio fianco” ha aggiunto. “Questo mi rende sicuramente più tranquilla nell’affrontare questo brutto periodo” ha commentato Loredana Lecciso sulla quarantena con Al Bano e la sua famiglia, di recente tra l’altro ha rivelato anche come si sono riavvicinati visto che il loro rapporto era sembrato naufragare negli ultimi tempi.

Loredana Lecciso in quarantena con Albano commenta la fuga dalla Lombardia

Loredana Lecciso ci ha tenuto a precisare però che sua figlia maggiore, avuta dal suo primo matrimonio e non con Al Bano Carrisi, vive a Milano e ha scelto di trascorrere questo periodo di quarantena nella sua abitazione e di non raggiungerla in Puglia.

Una scelta coraggiosa quella della figlia dell’opinionista di Barbara d’Urso, considerato che la Lombardia è la regione più colpita dal coronavirus. Per questo motivo, Loredana ha manifestato il suo malcontento verso tutte quelle persone che sono partite in fuga dalla regione, nonostante i divieti imposti dal governo.

“Mia figlia ha scelto di rimanere a Milano nonostante tutto” ha rivelato la compagna di Al Bano, che di recente è stato colpito da un grave lutto. “Sono preoccupata per lei, è normale, ma capisco la sua scelta” ha proseguito la Lecciso. “Non ho apprezzato, invece, tutte quelle persone che sono fuggite dalla Lombardia nonostante i vari divieti” ha aggiunto Loredana.

Loredana Lecciso si augura, come tutti, che questo periodo possa finire al più presto per ritornare alla vita di sempre.