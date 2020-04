Yari Carrisi continua ad attaccare Barbara d’Urso sui propri profili social. Il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power ha perfino spiegato perché la conduttrice di Pomeriggio 5 dovrebbe morire

Yari Carrisi, senza nessun motivo apparente, ha iniziato ad attaccare sui propri profili social Barbara d’Urso.

Attenzione, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power non si è limitato a dire che non apprezza i programmi della conduttrice partenopea o che non l’ammira come persona. Yari si è augurato che Barbara possa morire.

Il popolo del web, di fronte all’assurdo augurio di morte del figlio d’arte, non ha reagito bene, iniziando ad insultare Yari. Alcuni utenti, invece, hanno provato a comprendere il motivo di tale gesto, chiedendogli di spiegare loro, anche in privato e non pubblicamente, per quale motivo la conduttrice di Pomeriggio 5 meriterebbe di passare a miglior vita.

Yari Carrisi dopo aver augurato la morte a Barbara d’Urso ha spiegato che la conduttrice è il male e in quanto tale il bene deve avere la meglio su di lei.

Yari Carrisi contro Barbara d’Urso su Instagram: la reazione di lei

Barbara d’Urso, che ha ovviamente ha letto gli assurdi commenti di Yari Carrisi nei suoi confronti, ha deciso di non commentare in maniera diretta l’intera faccenda, ma si è limitata a condividere sul suo profilo Instagram alcuni articoli che riportavano le notizie e dei tweet del popolo della rete, che ovviamente non elogiano il comportamento assunto dal figlio di Al Bano e Romina.

I messaggi condivisi da Barbara d’Urso su Yari Carrisi, tra l’altro di recente la conduttrice ha raccontato un inedito retroscena sul suo passato, indicano un maggiore stupore su come l’uomo, perché il figlio d’arte non è di certo un ragazzino, invece di chiedere scusa per lo scivolone fatto continua a rincarare la dose affermando che lei è il male e che merita di morire affinché il bene trionfi.

Yari Carrisi, dopo il polverone creato dalle due dichiarazioni, ha aggiunto che intendeva dire che lui non augura la morte alla bella conduttrice partenopea, ma ai suoi programmi che rappresentano il male.

“Mi pare ovvio che i miei commenti si riferiscono al programma e non alla sua persona” ha scritto il figlio di Al Bano contro Barbara d’Urso. “E’ un programma che non aiuta a vivere meglio, ma è di cattivo gusto ed ignorante che si approfitta della gente e delle sventure degli altri” ha scritto Yari e ancora. “Non è mai stata mia intenzione augurare la morte di una persona ma mi limitavo semplicemente al programma che reputo dannoso” ha concluso.

Almeno per il momento, Albano, che è ritornato con Loredana Lecciso, e Romina Power non hanno ancora commentato tale notizia.