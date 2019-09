Gennaro Lillio non accetta e smentisce le dichiarazioni della sua ex Francesca De André: “Ne risponderà in tribunale”

Stando a quanto dichiarato da Francesca De André, il suo ex Gennaro Lillio l’avrebbe alzato le mani la scorsa estate, durante una litigata avvenuta in un albergo. La ragazza ha raccontato che lui l’avrebbe spinta verso l’altro lato della stanza. La causa? Gennaro sarebbe stato furioso per il suo chiarimento con Giorgio Tambellini.

Una storia completamente falsa stando a quanto raccontato da Gennaro. L’ex gieffino oggi pomeriggio è stato ospitato nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, dove ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti e spiegare come sono andare veramente le cose.

Gennaro Lillio furioso con la ex Francesca De André

Gennaro Lillio nel corso dell’ospitata a Pomeriggio Cinque ha svelato che quanto raccontato da Francesca non è mai avvenuto: “Quello che ha detto su di me è gravissimo. Mai sfiorata con un dito Francesca così come nessuna donna della mia vità. Quello che ha detto è diffamazione! Io non ci sto, mi risponderà lei ma questa volta nelle sedi opportune”

Poi ha aggiunto: “Stando a quello che dice lei perché nessuno ha sentito niente nell’albergo? Perché non ha agito subito per vie legali?”. E ancora: “Vuole infangare me perché sta facendo una figura di m…a per il ritorno di fiamma con Giorgio. Ma dopo tutti i sacrifici che ho fatto nella mia vita non faccio sporcare il mio nome”.

L’ex gieffino furioso dalle parole delle De André non si è fermato qui ed ha anche ammesso il motivo per cui tra loro due non ha funzionato: “La verità è che la storia è finita perché io e lei non abbiamo niente in comune! Io non ci sto, perché dopo tanti sacrifici io non ci sto a far,i sporcare così da lei. Io sono sempre stato rispettoso.” Chissà se Francesca, dopo il malore di ieri, avrà modo di rispondere alle parole di Gennaro, non ci resta che aspettare.

