Francesca De Andrè, grave malore in diretta prima dell’ingresso nello studio di Non è la d’Urso: è collassata. Ecco come sta.

Francesca De Andrè è collassata prima dell’ingresso nello studio di Domenica Live. La figlia di Cristiano De Andrè è stata colta da un grave malore che ha costretto la produzione di Live, Non è la D’Urso che non è riuscita a rianimarla a chiedere l’intervento dell’ambulanza che ha condotto la De Andrè in ospedale.

Francesca De Andrè in ospedale: è collassata nello studio di Non è la D’Urso, ecco come sta

Come sta la De Andrè? Barbara D’Urso non ha potuto informare il pubblico delle condizioni della figlia di Cristiano De Andrè che è stata condotta in ospedale dopo essere collassata nello studio di Non è la D’Urso. La De Andrè, questa sera, avrebbe dovuto incontrare insieme al fidanzato Giorgio Tambellini la sorella Fabrizia e gli altri protagonisti del tradimento di Giorgio di cui si è discusso a lungo durante la permanenza di Francesca nella casa del Grande Fratello.

Francesca ha accusato la sorella Fabrizia di aver organizzato a tavolino il tradimento di Giorgio Tambellini che, invece, stando a quello che sostiene Francesca, avrebbe dato solo un bacio ad un’altra donna. Alle accuse di Francesca, Fabrizia De Andrè ha già replicato ai microfoni di Pomeriggio 5. Questa sera, tuttavia, ci sarebbe dovuto essere un confronto per scoprire la verità con la D’Urso che si era detta pronta a far ascoltare anche un vocale in cui Giorgio raccontava i dettagli del tradimento.

Il malore che ha colto Francesca, però, ha spiazzato tutti. Barbara D’Urso ha comunque promesso di tenere informati i telespettatori delle condizioni dell’ex gieffina.

