Justin Bieber si sposa di nuovo con la sua Hailey Baldwin. Tutto sulle loro nozze.

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano di nuovo. La data prevista per il grande evento è fissata per oggi, 30 Settembre. Dopo un matrimonio civile svoltosi in gran segreto, sembra infatti che il cantautore abbia deciso di sposarsi di nuovo davanti a Dio.

I due, si diranno di si per la seconda volta, celebrando il grande momento in presenza di amici e parenti, seppur con una cerimonia che, a quanto pare, sarà ancora una volta molto privata e blindata, come tutti gli eventi che li riguardano. Un momento speciale del quale si sa ancora pochissimo ma che i loro fan stanno attendendo con trepidazione, curiosi di conoscere ogni dettaglio come ad esempio il look della sposa, il menu e, ovviamente, i fortunati invitati.

Nuovo matrimonio per Justin Bieber e Hailey Baldwin

Un matrimonio che sembra ancora una volta avvolto nel segreto ma che a differenza del primo è stato annunciato, tanto da avere un data e un luogo. Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposeranno infatti proprio oggi, davanti alle loro famiglie, agli amici e, cosa più importante, davanti a Dio.

Entrambi molto religiosi, ci tenevano infatti a vivere il matrimonio in modo più convenzionale.

Poco tempo fa, i due (già sposatisi tempo fa in gran segreto), avevano parlato di voler celebrare una cerimonia privata ma in grado di ricordare una favola.

Bisognerà quindi attendere le prime foto di rito per scoprire come saranno abiti e look dei due sposi. Intanto, tra le poche notizie quasi certe c’è il luogo dove i due festeggeranno l’avvenuto matrimonio. Si tratta dell’hotel Montage di Palmetto Bluff che si trova in South Carlina. Un luogo con vista sul fiume, ideale per un matrimonio che ricordi le favole.

I due “neo” sposi, hanno già alle spalle un anno di matrimonio che hanno vissuto serenamente, imparando a conciliare lavoro e orari, senza mai perdersi di vista e trovando sempre del tempo da spendere insieme. Queste nuove nozze giungono quindi come una conferma del loro amore e della loro voglia di viverlo ancora per tantissimi anni.

