Una foto durante un’esperienza all’aperto ed è subito romanticismo: ecco come hanno reagito i followers di Justin Bieber alla sua dedica per la moglie..

Una gita del deserto per una delle coppie più giovani del mondo dello spettacolo internazionali: Justin Bieber, classe 1994 e Hailey Baldwin, classe 1996, hanno scelto di prendere davvero sul serio la loro vita matrimoniale, concedendosi dei momenti “ad hoc” per stare insieme.

Lei bellissima modella statunitense e lui cantante con una carriera ormai avviatissima alle spalle, avevano rivelato di essersi sposati lo scorso anno, solo dopo qualche mese di frequentazione: i due in realtà avevano già trascorso un primo periodo insieme tra il 2015 e il 2016, ma in quella prima occasione non era andata bene.

I loro destini si erano poi rincrociati proprio lo scorso anno, a maggio del 2018, quando i due erano tornati a frequentarsi per fidanzarsi ufficialmente poi il 7 luglio: a fine novembre invece, era stato confermato che i due sono convolati a nozze, e lei stessa ha deciso di prendere il cognome del marito.

Justin Bieber fa una dedica romanticissima alla moglie: e il web reagisce

“Questi sono i momenti per cui vivo. Con te mi sento bene e il tempo passato noi due da soli ravviva la mia anima. Tu sei mia, io sono tuo“: queste le parole del cantautore canadese verso la bella Hailey, che fanno pensare a un momento di pieno relax e gioia per la giovane e famosissima coppia.

Lei stessa commenta dicendo “amore mio“, e anche tutti i fan e gli affezionati sono in un brodo di giuggiole: “vi amiamo ragazzi“, seguiti da tante emoji di cuori e diamanti.

A confermare il bel periodo è anche il giornale “E! News”, che ha riportato le notizie di una fonte vicina ai due, che avrebbero trascorso questa giornate a confine tra lo Utah e l’Arizona: “Sono stati giorni tranquilli, fatti di splendide passeggiate al tramonto e nuotate in piscina.”

E poi conclude: “Sono persino arrivati in cima ad una montagna per ammirare il panorama, poi si sono seduti e hanno iniziato una lunga chiacchierata. Sempre mano nella mano, abbracciandosi ogni notte davanti al falò”.

