Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati, la loro relazione di circa un anno si è conclusa. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La relazione tra Monica Bellucci e lo scultore Nicolas Lefebvre è giunta al termine dopo un anno. A rivelarlo è stata l’attrice che durante una rivista per il settimanale F ha dichiarato: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”.

Nonostante l’amore sia finito tra i due resta profondo affetto e grande amicizia: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”.

