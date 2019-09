Anna Pettinelli sempre più sconcertata di fronte ai ripetuti video che le vengono sottoposti, filmati in cui Stefano appare sempre più lontano.

“Non si rende conto di niente, con io che guardo dall’altra parte con un egoismo grosso quanto la Sardegna”

Anna Pettinelli non ce la fa più. Non riesce più a vedere il suo fidanzato Stefano Macchi divertirsi con la tentatrice Cecilia Zagarrigo.

I due in effetti trascorrono molto tempo insieme e spesso sono usciti dal villaggio per diverse gite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Pettinelli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alla signora della radio ferisce soprattutto la mancanza di tatto del fidanzato, che proprio sembra ignorare le possibili reazioni di lei.

All’ennesimo falò carico di video Anna Pettinelli raggiugne allora il culmine ed è pronta a fare le valigie.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Anna Pettinelli delusa vuole lasciare Temptation Island Vip

“Non è solo un bacio. Quando c’è questo c’è un’altra fidanzata”

Anna oramai è in balia di una vera e propria furia, decisa a dire basta e lasciare il programma senza nemmeno un falò di confronto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Stefano Andrea Macchi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

“La mancanza di rispetto è non pensare che io dall’altra parte vedo… Quella è roba mia Alessia, non può darla a qualcun altra”

Anna Pettinelli si dice innamorata ma veramente atterrita da quanto visto. Vuole andarsene senza nemmeno avere il falò di confronto ma Alessia Marcuzzi e le altre fidanzate la convincono a chiedere il falò di confronto immediato.

Stefano Andre Macchi non può che accettare ma certo non ha idea della furia che lo attende: non ha idea di quanto Anna abbia mal recepito le sue attenzioni per la tentatrice.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli: “faccio la valigia e torno a casa”

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli piange e sbotta: “cog*lione”

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli tradita? Falò immediato