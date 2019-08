Presentatrice radiofonica ma, più in generale, vera e propria icona femminile del mondo dello spettacolo nostrano. Conosciamo meglio Anna Pettinelli.

Nome d’arte: Anna Pettinelli

Data di nascita: 28 gennaio 1957

Età: 62 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Conduttrice Radiofonica, Conduttrice televisiva

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Livorno

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Tanti anni di differenza ma nessuno dei due sembra farci caso.

Anna Pettinelli (classe 1957) appare più che felice tra le braccia di Stefano Macchi (classe 1975) toto che, dopo svariati anni di relazione, i due decidono di convolare a nozze alle Maldive.

Una cerimonia romantica avvenuta nel 2018 (mai però ratificata poi in Italia) ha suggellato la coppia che sembra presentarsi come la prova vivente che in amore la differenza di età non conta.

Che però i 18 anni intercorsi tra i due inizino a farsi sentire? La coppia si accinge infatti a mettere alla prova il proprio legame nella seconda edizione di Temptation Island Vip.

Anna Pettinelli Instagram

Nel suo profilo da 38mila follower, Anna Pettinelli racconta gran parte della sua vita.

Le vacanze, i momenti condivisi con la figlia, gli incontri lavorativi ma anche qualche selfie e tante immagini romantiche con la sua dolce metà. Non manca proprio nulla su questo profilo social che tanto sembra piacere ai fan della speaker radiofonica.

Su Instagram trova poi spazio anche la fede calcistica di Anna, tifosissima della Roma.

Anna Pettinelli età, altezza e peso

L’esordio radiofonico di Anna Pettinelli risale a quando la speaker aveva sedici anni.

Lì nacque una vera e propria passione mai cessata negli anni a venire.

Del resto questo esordio pare veramente scritto nelle stelle. Dopo aver chiamato come ascoltatrice, Anna era stata invitata dalla speaker a passare in redazione ma, una volta arrivata negli studi accompagnata da suo padre, ha scoperto che la ragazza che l’aveva invitata si era sentita male. Gli altri conduttori le hanno chiesto di rimanere in diretta con loro e da quel momento ha scoperto di avere un grande talento.

La sua carriera però, come ben sappiamo non si è fermata alla radio. Negli anni Anna Pettinelli ha infatti condotto sei edizioni di Discoring e due del Festival di Sanremo (1983-1986) ed Un disco per l’Estate (1985-1986).

Da anni è poi ospite a Pomeriggio Cinque, oltre che un’esperienza come opinionista a La Fattoria.

Ha trovato anche spazio per una vena da scrittrice: Anna Pettinelli è infatti autrice del libro umoristico Teorie e tecniche dell’infamia amorosa, pubblicato nel 2010.

Infine ha anche lavorato al cinema: ha recitato in Sapore di mare 2 – Un anno dopo nel 1983 e, in anni più recenti, in Forever Young.

Anna Pettinelli RDS

Il nome di Anna Pettinelli è oramai da tempo indissolubilmente legato a quello di Rds.

Dell’emittente è ad oggi responsabile del coordinamento speakers oltre ad andare in onda dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, in coppia con Sergio Friscia, subentrato a Corrado Gentile con cui è stata in onda nello stesso orario per 5 anni.

Anna Pettinelli figlia

“Lei è una via di mezzo tra Lorelai di Una mamma per amica e la signora Rottermaier”.

Così Carolina descrive sua madre, Anna Pettinelli.

Carolina Russi, nata nel 1993, è ad oggi conosciuta soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy, uscendo dopo il secondo live.

La relazione da cui è nata l’unica figlia di Anna rimane però avvolta nel mistero, come la maggior parte dei dettagli della vita privata della conduttrice raidofonica.

