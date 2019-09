Anna Pettinelli sbotta nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2019: “faccio la valigia e torno a casa”. Rottura con Stefano Macchi?

Anna Pettinelli fa la valigia e torna a casa. Questo è quanto annuncia la conduttrice dopo aver visto un nuovo filmato del fidanzato Stefano Macchi in compagnia della single Cecilia Zagarrigo. Furiosa per le immagini viste, Anna Pettinelli non ci pensa su due volte e annuncia la decisione di lasciare il programma. La storia con Stefano Macchi è finita?

Anna Pettinelli sbotta dopo aver visto le immagini del fidanzato Stefano Macchi e della single Cecilia Zagarrigo: “torno a casa”

Cosa avrà visto Anna Pettinelli di così compromettente tra il fidanzato Stefano Macchi e la single Cecilia Zagarrigo? Ancora non si sa, ma quel che è certo è che tra Stefano e la tentatrice il feeling cresce ogni giorno di più. Sin dalle prime immagini, la Pettinelli non ha avuto dubbi affermando di essere sicura di poterlo perdere.

“Io vedo un uomo che si diverte e fa domande intime a questa ragazza e questo vuol dire che hanno una forte confidenza. – ha sbottato la Pettinelli nella scorsa puntata – Lui continua a fare quello che gli pare perchè non mi pensa, non ci siamo giurati di non fare cose che danno fastidio all’altro e lui non l’ha mantenuta questa promessa.”

Sempre nella scorsa puntata, dopo aver visto gli altri falò, ha aggiunto: “Voglio il falò adesso! Lui la famiglia se l’è dimenticata, mi fa impazzire la complicità con questa ragazza. – e conclude – Se io rimango qua finirò per odiarlo”.

Questa sera, nuove immagini, faranno infuriare Anna Pettinelli che, come anticipa la pagina ufficiale di Temptation Island, dirà: “mi faccio la mia valigia e torno a casa”. Lo farà davvero?

