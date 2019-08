Chi è Stefano Andrea Macchi? Marito di Anna Pettinelli, doppiatore di successo e protagonista della prossima edizione di Temptation Island Vip.

Nome: Stefano Andrea Macchi

Stefano Andrea Macchi Data di nascita: 7 Gennaio 1975

7 Gennaio 1975 Età: 44

44 Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Doppiatore e attore

Doppiatore e attore Luogo di nascita: Monza

Monza Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi:/

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Stefano Andrea Macchi età

Nato a Monza il 7 gennaio 1975, Stefano Andrea Macchi cresce con la passione per il maxi schermo.

Diplomatosi presso l’istituto paritario “Leone Dehon” decide di inseguire il suo sogno: diventare doppiatore. Si iscrive così al “Seminario sull’uso della voce “ diretto da Matteo belli, per poi concludere definitivamente i suoi studi nel 2000, anno in cui si diploma presso l’istituto internazionale di teatro di “Kuniaki Ida”.

Purtroppo sella sua vita non si sa molto di più: da sempre schivo con la stampa, Stefano Andrea Macchi rimane ancora ad oggi un ragazzo molto riservato.

Stefano Andrea Macchi Instagram

Con oltre 2mila follower il profilo Instagram di Stefano Andrea Macchi non situò certo dire all’altezza di quello dei molti vip che popolano il celebre social, ma certo nemmeno alla pari di quello di noi comuni mortali.

Stefano condivide qui ben poco della sua vita privata, segno di un riserbo che lo contraddistingue da sempre.

Il suo profilo Instagram racconta infatti per lo più la sua vena umoristica, con tante vignette e divertiti meme, ma anche il suo amore per gli animali, soprattutto grazie agli scatti in compagnia della cagnolino Ariel.

Avrà dunque una moglie celebre ma Stefano rimane sempre “il ragazzo della porta accanto”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pacifico Settembre chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Stefano Andrea Macchi Anna Pettineli

L’intento di mettere a tacere le polemiche sul fatto che una profonda differenza di età fra uomo e donna sia sintomo di una relazione instabile, ha spinti Stefano Andrea Macchi e Anna Pettinelli, conduttrice e speaker radiofonica, a partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

I due hanno oramai una relazione di lunga data, culminata in un romantico matrimonio alle Maldive nel 2018. L’unione non è però mai stat ratificata in patria cosa che permette alla coppia di sbarcare sulla chiacchieratissima isola.

Lui ha 44 anni, ben 18 in meno rispetto alla moglie che il prossimo gennaio ne compirà 63, ma i due hanno sempre dato prova di un rapporto più che stabile e solido. Riusciranno a superare anche le tentazioni del reality? Staremo a vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Pettinelli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Stefano Andrea Macchi attore e doppiatore

Nonostante la fama di Stefano Andrea Macchi sia legata al suo lavoro di doppiatore non possiamo non citare i piccoli ruoli ricoperti come attore lungo la carriera.

La sua conoscenza approfondita della lingua Croata gli ha infatti consentito di interpretare soprattutto personaggi dell’Europa dell’est. Tra i film più importanti nei quali ha recitato possiamo annoverare: Torno indietro e cambio la mia vita uscito al cinema nel 2015, dove Stefano interpreta il ruolo di un arbitro, e La fossa del 2011 nel ruolo dello zappatore.

Piccoli ruoli sono stati ricoperti dall’attore anche in tv. Ricordiamo ad esempio alcuni episodi di Don Matteo, Piloti e Un posto al sole: nella prima fiction interpreta addirittura due diversi personaggi minori, uno nell’ottava e uno nella decima stagione.

E’ però senza dubbio me doppiatore che Stefano Andrea Macchi ha percorso le vie del successo.

In totale ha doppiato 99 personaggi di serie tv, 2 film d’animazione, 2 film tv, 39 pellicole cinematografiche e 2 cartoni animati.

Un successo figlio d tanto studio e impegno per realizzare una sogno coltivato sin dall’infanzia, quello di diventare doppiatore appunto. Stefano è infatti stato iscritto al “Seminario sull’uso della voce “ diretto da Matteo Belli, per poi concludere definitivamente i suoi studi nel 2000, anno in cui si diploma presso l’istituto internazionale di teatro di “Kuniaki Ida”.

Ricordiamo la sua voce in gradi titoli come American Sniper, Ghost Rider – Spirito di vendetta e anche famosi telefilm tra cui Il Trono di Spade, Grimm e Covert Affairs.

Attualmente presta la voce al personaggio di Travis Montgomery (interpretato da Jay Hayden) in Station 19, serie tv spin off di Grey’s Anathomy.

Una piccola curiosità: Stefano Andrea Macchi è anche la voce ufficiale dei Bancomat Unicredit.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI