Eleonora Rocchini dopo il terribile incidente: “Ho 15 punti in testa”

Eleonora Rocchini torna sui social dopo il terribile incidente e rivela di aver avuto molta paura e che ora ha15 punti in testa

Eleonora Rocchini qualche giorno fa ha avuto un terribile incidente. Infatti nella notte tra il 27 e il 28 lei insieme ad alcuni suoi amici ha perso il controllo della propria vettura. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato tutta sua paura attraverso i social: “È stato tremendo l’incidente sì. Non sapevamo se saremmo usciti vivi da quella macchina, e invece stiamo tutti bene, con qualche problemino da risolvere, chi più chi meno, ma tutti vivi. Ed è questo ciò che conta.”

Eleonora ha anche svelato che non ricorda cosa sia successo dopo l’impatto infatti lei non era cosciente in quel momento: “dei passanti, degli angeli ci hanno tirato fuori rompendo i vetri della macchina e chiamando le ambulanze.”

Eleonora Rocchini: trasportata d’urgenza in ospedale

Successivamente Eleonora Rocchini ed i suoi amici sono stati portati d’urgenza all’ospedale, lei ha subito un trauma cranico: “La paura era di non riuscire ad arrivare in ospedale, mi sentivo persa in quell’ambulanza, con l’unico pensiero di sapere come stavano Dalila, Nunzio, Annalisa e Magda, le persone con cui ero in macchina. Poi li ho ritrovati in ospedale e mi sono sentita più tranquilla nonostante nessuno di noi stesse bene, ma eravamo insieme, eravamo vivi”

Mentre per quanto riguarda le condizioni dei suoi amici e della sorella del suo ex Oscar Branzini ha rassicurato tutti informando che stanno bene ma ci vorrà un po’ di tempo per recuperare e guarire. Su Instagram attraverso il suo account ha affermato: “Andrà tutto bene. Ci vorrà un po’ di tempo per riacquistare la mobilità al 100% e non parlo di me, perché non ho niente di rotto, a parte un po’ la testa con 15 punti e lividi qua e là, ma oggi mi preme solo stare vicino a chi come Dalila ha delle costole rotte, Nunzio e Annalisa che hanno, in maniera diversa, problemi all’anca. Vi ringrazio da parte di tutti per i messaggi e ringrazio chi quella sera ci ha aiutato standoci vicino tirandoci fuori dalla macchina”

