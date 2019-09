Francesca De Andrè collassata: la sorella Fabrizia commuove sul web

Come sta Francesca De Andrè dopo il collasso che ha avuto poco prima della diretta di Non è la D’Urso? La sorella Fabrizia scrive e commuove sul web.

Come sta Francesca De Andrè? Dopo il collasso che l’ha colpita pochi minuti prima della puntata di Non è la D’Urso, la De Andrè ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a parlare come ha svelato in diretta Barbara D’Urso. “Ha avuto un collasso causato sicuramente da stress per questo periodo che stiamo vivendo”, ha detto in studio Giorgio Tambellini. “Francesca si è ripresa, sta bene. Ha ripreso anche a parlare”, ha poi aggiunto la giornalista di Barbara D’Urso. Oggi, però, a commuovere è la sorella Fabrizia che, su Instagram, ha scritto un toccante messaggio.

Francesca De Andrè in ospedale: sta meglio dopo il collasso e la sorella Fabrizia commuove tutti

I rapporti tra Fabrizia De Andrè e Francesca, negli ultimi mesi, si sono interrotti. Dopo essere tornata con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini, Francesca ha accusato la sorella Fabrizia di aver architettato il tradimento di Giorgio durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. Fabrizia De Andrè ha già smentito tutto a Pomeriggio 5, ma il confronto che avrebbe dovuto avere con la sorella a Non è la D’Urso, a causa del malore non c’è stato. Oggi, però, Fabrizia ha scritto un messaggio sui social che sembra diretto proprio alla sorella Francesca.

“La forza la trovi in te.

Nessuno te la può dare.

La forza di lasciar andare, la forza di dimenticare, la forza di vivere, di continuare a lottare, la forza di sorridere anche quando non hai voglia di farlo, anche quando qualcuno vorrà portartela via.

Vinci la tua battaglia,ma non su gli altri, su te stessa, la battaglia della tua vita.

Trova il sole dentro di te, in modo che possa risplendere ogni volta che la pioggia vorrà bagnare il tuo sorriso“, ha scritto Fabrizia.

