Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono arrivati al capolinea? A giudicare dalle ultime Stories dell’ex gieffino sembra proprio di sì, senza possibilità di nessun ripensamento.

“Mi sembra giusto informarvi – scrive Gennaro Lillio su Instagram – che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa e oggi i fatto dimostrano di aver fatto la scelta giusta”. Il ragazzo spiega che almeno da parte sua non ci sono mai stati calcoli o strategie a tavolino, “ma solo amore che per me va al pari con il Rispetto!”.

E conclude il suo post spiegando di avere investito molto in questo rapporto, evidentemente non ricambiato fino in fondo: “Ci ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone. Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadro non muore tondo”.

Ma da cosa nasce questa nuova bufera sulla coppia? Lo scopriamo in fondo al messaggio di Gennaro che rilancia i contatti tra Francesca e il suo ex, Giorgio Tambellini. Dopo che i due si erano clamorosamente lasciati durante il Grande Fratello 16 per i tradimenti di lui, forse qualcosa è cambiato. La figlia di Cristiano infatti sui social è tornata a seguire l’ex compagno e questo dimostra che potrebbe avere cambiato idea.

Francesca e Gennaro, dal GF 16 all’amore. Ora è tutto finito

Una nuova bufera che ha fatto naufragare la coppia nata nel corso del Grande Fratello 16.

La conferma che qualcosa non funzionasse era arrivata come spesso capita dalle pagine social dei due ragazzi. Tutto è partito da Francesca De André che sul suo profilo Instagram aveva postato una Storia nella quale ascoltava ‘Ti dedico il silenzio’ di Ultimo- Non ha scritto se fosse dedicata a qualcuno e solo un brano belo da ascoltare, Ma il richiamo è giunto alle orecchio del suo fidanzato.

Così a stretto giro è arrivata anche la prima risposta di Gennaro. Il personal trainer napoletano, per nulla spaventato da quel messaggi subliminale, ha replicato con un post molto duro. “Purtroppo quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona. Forse sì… è meglio il silenzio”. E sotto ha anche aggiunto di poter camminare a testa alta, di essere fiero di quello che è diventato in questi anni. I suoi valori non li cambierà mai e per questo ringrazia sua madre.

Come se non bastasse, poco dopo Gennaro Lillio ha postato l’immagine di una serata a Cefalù, aggiungendo un’altra frase emblematica: “Da una parte la delusione e dall’altra la soddisfazione. 2000 volte grazie a voi”. Come a dire che lontano da Francesca sta bene, perché con lei è solo sofferenza. Mentre il pubblico, che lo ama, lo aiuta anche ad essere forte.

Adesso sappiamo che è tutto finito, in attesa che anche la De Andrè dica la sua. Perché siamo sicuri che il capitolo finale non sia stato scritto.

