Gennaro Lillio chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Gennaro Lillio ha 27 anni ed è uno degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello16. Lui è nato il 9 novembre 1991 a Napoli, sotto il segno dello Scorpione, è alto 187 centimetri. I suoi genitori sono divorziati, infatti sua madre ora ha un compagno. Ha anche un fratello che si chiama Guido

È un grande appassionato di sport: ama le arti marziali, il calcio, il nuoto, il fitness. Pratica fitness e nuoto ma, in un’intervista, ha rivelato che gli sarebbe piaciuto cimentarsi nella box e nel rugby. La passione per lo sport lo appassiona fin da piccolo infatti decide di diplomarsi come istruttore di fitness, specializzandosi in Educazione Alimentare. In seguito studia anche recitazione presso la scuola di teatro Dietro le quinte di Napoli

Nome: Gennaro Lillio

Età: 27 anni

Data di nascita: 9 novembre 1991

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Diploma

Professione: Personal Trainer

Altezza: 187 cm

Peso: 80 Kg

Account social: Instagram

Gennaro Lillio: Instagram

Gennaro Lillio è molto attivo sui social network. Su Instagram conta 783 foto e 218mila followers, numero che sta crescendo di ora in ora in seguito all’annuncio della sua possibile partecipazione al Grade Fratello Nip.

Sul suo account condivide principalmente selfie ma anche scatti in cui mette in mostra il suo fisico perfetto. Tuttavia sono presenti anche foto in compagnai di amici e parenti. Sul web è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Gennaro Lillio: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gennaro Lillio sappiano che in passato ha avuto una relazione con Lory Del Santo. La loro relazione è iniziata nel 2013 e la notizia della loro frequentato era stata comunicata dai diretti interessati durante un’ospitata presso Pomeriggio Cinque. Tuttavia la loro relazione ha breve durata.

Successivamente il 27enne ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini ma non ha avuto molta fortuna. Ad oggi non sappiamo se sia fidanzato o meno, anche perche sui social non fa trapelare nulla che riguardi questo aspetto della sua vita.

Durante un’intervista per il Dailynews ha rivelato cosa cerca nella sua ragazza ideale: “La gradirei semplice, dolce, affettuosa, in grado di farmi sentire importante. La mia lei non deve occuparsi del mio stesso campo e, quindi, dovrà essere intelligente da poter comprendere le esigenze che caratterizzano la mia attività. Vorrei, nel contempo, che fosse gelosa, non possessiva, ed infine, come del resto sono io, ambiziosa e positiva!”

Ha avuto una storia con Francesca De Andrè, conosciuta durante la partecipazione al Grande Fratello. Dopo l’addio alla De Andrè, risulta ufficialmente single.

Gennaro Lillio: carriera

Gennaro Lillio come detto in precedenza si appassiona fin da piccolo allo sport e questo lo porta ad essere oggi un famosissimo e ricercatissimo personal trainer. Quando aveva solo 18 anni è stato eletto e nel 2016 ha vinto il titolo di Mister Italia Forever 2016: “Per un ragazzo è un titolo unico. Il più importante. Sono fiero di rappresentare Napoli e l’Italia nel mondo” ha affermato a Vocespettacolo

Nello stesso anno decide di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini, tuttavia la tronista non lo sceglie preferendo Emanuele Mauti: la loro storia non durerà a lungo.

Gennaro vanta la partecipazione anche in diverse fiction televisive infatti lo troviamo nel 2017 in Il bello delle donne… alcuni anni dopo e in Sirene ma anche nei panni di un poliziotto in Furore 2. In diverse occasioni è stato ospite di Barbara D’Urso in qualità di personal trainer, infatti attraverso la sua esperienza e competenza a Domenica Live è riuscito a far dimagrire molti VIP.

Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, nel corso del programma si fa apprezzare riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale con lui vi sono già Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. Mentre Erico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si trovano al televoto per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

