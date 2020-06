Privacy inesistente e igiene decisamente minimo: ecco come funzionavano i bagni pubblici, gli unici che si potessero usare dell’Antica Roma.

Due canali di acqua, uno per eliminare i rifiuti e l’altro per sciacqua la spugna che veniva poi usata come carta igienica.

Sono solo le basi del funzionamento dei bagni pubblici, le latrine, nell’Antica Roma, i bagni di tutti poiché, ad averli in casa, era solo i ricchissimi.

