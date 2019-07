Chi è Federico Fashion Style? Il parrucchiere più famoso del piccolo schermo raccontato tra vita pubblica e vita privata. Conosciamolo meglio!

“Una donna per essere bella il 99.9% delle volte è importante che abbia un’acconciatura idonea al suo viso. Non c’è un’acconciatura di tendenza, ognuno di noi deve sapersi interpretare in una acconciatura.”

O ancora…

“Tutti mi conoscono come il mago delle extension. Io metto un sistema che non rovina assolutamente i capelli perché non ha colla. E’ un sistema con degli anellini.”

Sono solo alcune delle perle di saggezza proposte qua e là dal parrucchiere più celebre del piccolo schermo, Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style.

Divenuto famoso grazie a programmi come Il Salone delle Meraviglie, in onda su Real Time, Federico Fashion Style si mette in luce non solo per tecniche assai particolari come il Fly to Sky (che consiste nel dividere i capelli in diverse ciocche e legare ciascuna di esse ad un palloncino ad elio, per fare schiariture e colorazioni in tutta tranquillità) o una tintura a base di Nutella (capace di sfruttare i molti olii e burri contenuti nella celebre crema alle nocciole, che nutrono i capelli e danno una leggera colorazione castano-dorata) ma anche per uno stile personale eccentrico e una clientela carica di stelle e stelline dello spettacolo nostrano.

La fama di Federico è dunque in costante ascesa. Proviamo allora a conoscere oggi meglio questa celebrità dei tempi moderni.

Federico Fashion Style Roma prezzi

Foto da Instagram @federico_fashion_style

Nella Capitale Federico Lauri ha due saloni: uno in Via Vittoria, 71 e uno a Viale Europa, 121.

I prezzi, come condiviso sulla stessa pagina Instagram per celebre parrucchiere, si presentano come segue:

• Taglio Donna da 35 €

• Shampoo specifico da 8 €

• Piega da 25 €

• Maschera da 30 €

• Colore da 45 €

• Colore senza ammoniaca da 58 €

• Colore ed Henné da 60 €

Federico Fashion Style Roma Anzio

Foto da Instagram @federico_fashion_style

Piazza pollastrini 6, questo l’indirizzo del negozio da cui nasce il mito di Federico Fashion Style. Il primo dei saloni aperti dal celebre parrucchiere e inizio del suo percorso verso il successo.

Il listino prezzi si presenta come segue:

• Taglio Donna 13 €

• Shampoo specifico 8 €

• Shampoo + Piega 12 €

• Colore da 23 €

• Colore senza ammoniaca da 28 €

• Colore personalizzato da 32 €

• Riflessante da 10 €

• Meches da 70 €

“E’ per me casa. E’ il primo salone che ho aperto. Adesso è il Salone delle Meraviglie, dove abbiamo girato la serie televisiva. Per me è come essere in un paradiso, come essere in un mondo fatato”

Federico Fashion Style Milano

Foto da Instagram @federico_fashion_style

Il salone milanese di Federico Lauri si trova in Corso Como, 9.

• Taglio Donna 40 €

• Shampoo + Piega 35 €

• Colore da 60 €

• Colore senza ammoniaca da 70 €

• Henné da 60 €

• Ripigmentazione da 40 €

“E’ uno dei miei sogni nel cassetto che si è finalmente realizzato.”

Così Federico Lauri stesso descrive il suo salone milanese, promettendo inoltre novità per il futuro. Che anche nel capoluogo lombardo Federico Fashion Style stia per fare il bis?

Federico Fashion Style gay

Foto da Instagram @federico_fashion_style

“No, non sono gay. Ho una figlia, una compagna. Non significa che perché sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o perché sei stilista…”

Così Federico Lauri commenta una delle chiacchiere più comuni sulla sua persona. Sarà per quel suo stile eccentrico, per la voce acuta o quel gesticolare quasi degno di una prima donna ma in molti hanno creduto che Federico Fashion Style fosse omosessuale.

A quanto pare però, questo è il tipico esempio dell'”apparenza inganna”. Federico a quanto pare non è infatti gay anzi, pare esser l’ennesima prova che nel XXI secolo gli stereotipi sono destinati a esser smentiti.

Federico Fashion Style figlio e fidanzata

Foto da Instagram @letizia_sophiemaelle

“Allora io non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimbache si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano!”

Una famiglia a cui vorrebbe dedicare più tempo ma da cui, al contrario, si ritrova spesso separato causa lavoro.

“Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti oppure seguo qualche cliente nei salotti tv pomeridiani. La cosa più difficile è non dire mai ‘basta’, stare lontano dalla mia Sophie Maelle. Ma sto lavorando per lei”.

La sua compagna e sua figlia sembrano dunque la luce della vita di Federico che però, da imprenditore innamorato del suolarono, deve mettere spesso davanti il dovere.

Federico Fashion Style puntate

Foto da Instagram ilsalonedellemeraviglie

Il Salone delle Meraviglie va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

La prima stagione si è conclusa dopo la decima puntata del 12 marzo 2019, seguita subito dalla seconda stagione con la prima puntata del 19 marzo 2019.

Dieci puntate da due episodi ciascuno per la prima stagione e nove puntate da due episodi anche esse per la seconda stagione.

Per chi avesse perso le “gesta” di Federico Fashion Style è possibile rivedere i vari episodi sul sito it.dplay.com.

Federico Fashion Style età

Foto da Instagram @federico_fashion_style

“Un giorno ho deciso di realizzare un mio sogno, di seguire un personaggio che è stata Valeria Marini. Grazie a lei, che mi ha portato in primo luogo fortuna e in secondo luogo è stata brava a parlare di me con le altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, da lì c’è stato il mio bom!”

E in effetti poi anche i nomi di personaggi dello spettacolo che hanno affidato i propri capelli a Federico si sono moltiplicati. Da Giulia De Lellis, con cui Federico si dice amico da ben prima che la fama la premiasse, Alba Parietti, Aida Yespica, Raffaella Mennoia, Arisa, Paola Turci, Tina Cipollari, Manuela Arcuri, Nina Moric e Guentalina Canessa.

Anche dall’estero hanno cercato Federico. Pare infatti che Paris Hilton e Victoria Silvstedt abbiano richiesto i servigi del parrucchiere nostrano.

La sua del resto è una passione che, nonostante la giovane età, va avanti da anni.

Asoli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. L’hairstylist ha così deciso di lasciare gli studi e, dopo tanti sacrifici, ha raggiunto dei grandi traguardi.

La prossima meta? Un salone a Dubai.

