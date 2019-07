Osvaldo e Veera Kinnunen si godono le vacanze d’amore tra la Finlandia e l’Argentina. Della nuova coppia parlano Milly Carlucci e Carolyn Smith.

Milly Carlucci e Carolyn Smith parlano dell’amore che ha travolto Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen. Dopo aver condiviso l’esperienza sulla pista di Ballando con le stelle, Osvaldo e la ballerina si sono innamorati e, attualmente, si stanno godendo le vacanze tra la Finlandia e l’Argentina. La nuova coppia, però, è stata travolta dalle polemiche in quanto Veera per vivere la storia con l’ex calciatore ha lasciato Stefano Oradei dopo 11 anni.

Osvaldo e Veera Kinnunen: Milly Carlucci risponde alle polemiche

Dopo le polemiche scatenate dalla notizia della storia d’amore di Osvaldo e Veera con il popolo del web che si è schierato dalla parte di Stefano Oradei, Milly Carlucci ha svelato a propria opinione a riguardo.

“Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna. Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione“, ha dichiarato Milly Carlucci a Tv Blog. “Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro“.

Osvaldo e Veera Kinnunen: Carolyn Smith difende Milly Carlucci e la ballerina

Anche Carolyn Smith ha commentato la notizia con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. . “Purtroppo Stefano e Veera hanno avuto una situazione difficile che non sono riusciti a gestire nel modo giusto” – spiega Carolyn Smith – “Stefano è stato particolarmente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa, non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati e poi chi è senza peccato… Insomma ci siamo capiti”.

“Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso non può assolutamente scatenare un casino sul luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo anche quando poteva. Pensate cosa sarebbe successo in un normale ufficio, in un programma dove ci avrebbero campato per puntate o sul set di un film”, aggiunge ancora la Smity.

Carolyn Smith, poi, conclude così il video: “Purtroppo, le foto pubblicate dai giornali parlano da sole. Chi giustifica aggressività fa un danno a tutte le donne e agli uomini che non hanno bisogno di essere aggressivi per farsi rispettare”.

